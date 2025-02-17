Выйдут ли США из НАТО: СМИ узнали, что США могут вывести войска из стран Балтии

В НАТО заявили о "выводе некоторых из 100 000 войск, дислоцированных в Европе".

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СМИ считают, что США могут вывести войска из стран Балтии / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Европейские лидеры обсуждали новую политику Трампа

В НАТО призвали европейских членов НАТО увеличить расходы на оборону

Соединенные Штаты Америки не выйдут из НАТО, однако, вероятно, могут вывести часть своих войск из Европы, сообщил председатель Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, с таким заявлением Драгоне выступил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, где европейские лидеры обсуждали новую политику администрации президента США Дональда Трампа в отношении безопасности Европы.

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Отмечается, что Драгоне, в частности, сказал о "выводе некоторых из 100 000 войск, дислоцированных в Европе" в связи с "определенными обязательствами, которые Соединенные Штаты имеют далеко отсюда, в Индо-Тихоокеанском регионе". Впрочем, он подчеркнул, что не думает, "что из Европы будет выведено большое количество американцев".

В то же время Министерство обороны США не ответило изданию на запрос по этому поводу.

Также Драгоне на конференции призвал европейских членов НАТО увеличить расходы на оборону, "признавая, что изменение приоритетов США означает, что континенту необходимо усилить свою военную силу".

Он подчеркнул, что в ответ на любое сворачивание американской военной силы в Европе военные в регионе должны быть в состоянии оперативно восполнить пробел, говорится в материале.

Как уточняет Financial Times, США при Трампе могут вывести свои войска из балтийских стран и других регионов Восточной Европы.

"Европейские чиновники полагают, что Трамп, вероятно, согласится на вывод американских войск из стран Балтии и, возможно, из регионов дальше на запад, что оставит ЕС уязвимым перед российской армией", - сказано в материале.

Инфографика: Главред

Угроза для НАТО со стороны РФ

Как сообщал Главред, 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции и заявил, что страна-агрессор Россия готовится отправить этим летом свои войска в Беларусь.

"Предназначены ли эти российские силы в Беларуси для нападения на Украину? Возможно. А может - предназначены для вас. Позвольте мне напомнить вам: Беларусь граничит с тремя странами НАТО. Она фактически стала плацдармом для российских военных операций", - подчеркнул он.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал вероятность нападения РФ и спрогнозировал возможный ответ Альянса.

"Если Путин считает, что он может, без значительного риска для своей страны и своей армии, атаковать хоть один квадратный километр территории НАТО, он столкнется с мощным ударом НАТО по России. Он это знает. И он не решится это сделать", - заявил он.

Также украинский президент призвал к созданию Вооруженных сил Европы. Он подчеркнул, что это нужно сделать на фоне российской угрозы Европе.

Отметим, 17 февраля в Париже европейские лидеры обсудят, в частности, вариант автоматического приобретения Украиной членства в НАТО, если Россия нарушит режим прекращения огня в случае достижения мирного соглашения.

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