Завершение войны в 2025-м и новые угрозы от РФ: основные заявления Зеленского в Мюнхене

Зеленский предупредил о переброске войск РФ в Беларусь и риске операции "под фальшивым флагом", а также подчеркнул, что РФ не готовится завершать войну.

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Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео

Основные тезисы из выступления Зеленского:

Украина имеет в планах достижение мира в 2025 году

Россия не готовится завершать войну - есть ряд признаков этого

Украина не согласится на соглашения, подписанные за ее спиной

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности во время второго дня мероприятия, 15 февраля. Он отметил, что имеет в планах достичь мира в 2025 году.

Также он отметил: есть ряд признаков того, что страна-агрессор Россия не готовится завершать войну против Украины, а также предупредил, что летом этого года РФ может перебросить свои войска в Беларусь и, возможно, устроить операцию "под фальшивым флагом".

Главред собрал главные заявления президента Украины во время выступления на второй день Мюнхенской конференции.

Россия не готовится завершать войну

В начале выступления Зеленский вспомнил о России и ударе "Шахеда" по саркофагу ЧАЭС, который произошел в ночь на 14 февраля. Президент Украины отметил, что беспилотник нес на себе более 50 кг взрывчатки. Такой преднамеренный удар является еще одним подтверждением того, что российский диктатор Владимир Путин не готовится завершать войну против Украины, отметил Зеленский.

"Это был модифицированный беспилотник "Шахед" - российский беспилотник, технологию которого Иран передал России. Его боеголовка несла не менее 50 килограммов взрывчатки... Россия не готовится к диалогу, почти каждый день направляет сотню или более "Шахедов". Также осуществляются обычные ракетные атаки, становится больше ударов с воздуха. А еще в этом году планирует создать 15 новых дивизий. Путин может себе это позволить, потому что цены на энергетические ресурсы достаточно высокие", - заявил президент Украины.

Россия готовится отправить свои войска в Беларусь

Страна-агрессор Россия готовится отправить этим летом свои войска в Беларусь, предупредил Зеленский. Он напомнил, что это создает дополнительную опасность не только для Украины, но и для трех стран НАТО, и спросил, как быстро Альянс сможет отреагировать и вообще отреагирует ли на возможную российскую операцию "под фальшивым флагом" с территории Беларуси.

"Предназначены ли эти российские силы в Беларуси для нападения на Украину? Возможно. А может - предназначены для вас. Позвольте мне напомнить вам: Беларусь граничит с тремя странами НАТО. Она фактически стала плацдармом для российских военных операций", - подчеркнул он.

Зеленский призвал к созданию Вооруженных сил Европы

Также украинский президент призвал к созданию Вооруженных сил Европы. Он подчеркнул, что это нужно сделать на фоне российской угрозы Европе. По его словам, время создания таких сил настало.

"Я верю в Европу. И вы должны верить. И я призываю вас действовать - ради себя и ради Европы - людей Европы, ваших народов, ваших домов, ваших детей и нашего общего будущего", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Европа должна стать самодостаточной и объединить свою силу с Украиной.

Он напомнил, что сейчас страну-агрессора Россию сдерживают украинские военные, которых поддерживают другие страны. Однако, по его словам, нельзя исключать варианта, что Соединенные Штаты Америки могут сказать Европе "нет" в вопросах, которые ей угрожают.

"Многие лидеры говорили о том, что Европе нужны собственные вооруженные силы - Армия Европы. Я считаю, что это время пришло. Вооруженные силы Европы должны быть созданы", - подчеркнул президент Украины.

В то же время он добавил, обращаясь к генсеку НАТО Марку Рютте, что такие Вооруженные силы не станут заменой Североатлантического альянса.

Украина не согласится на мирные соглашения, заключенные без ее участия

Также Зеленский отметил, что Украина никогда не будет соглашаться на мирные соглашения, заключенные без ее участия. В случае заключения соглашения без Украины и Европы "проиграют все".

"Украина никогда не согласится на соглашения, заключенные за нашей спиной без нашего участия. И то же правило должно действовать для всей Европы. Никаких решений по Украине без Украины. Никаких решений о Европе без Европы. У Европы должно быть место за столом, когда принимаются решения о Европе", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Путин сейчас пытается провести переговоры с США без участия Украины и Европы - как перед войной, когда они встречались в Швейцарии и, казалось, собирались поделить мир. Зеленский заявил, что если будет заключение соглашения без Украины и Европы, то "проиграют все".

"Потом Путин попытается добиться того, чтобы президент США стоял на Красной площади 9 мая этого года - не как уважаемый лидер, а как реквизит в его спектакле. Нам это не нужно. Нам нужен настоящий успех. Настоящий мир", - добавил украинский президент.

Гарантии безопасности для Украины

По словам Зеленского, членство Украины в НАТО могло бы стать гарантией безопасности для нашего государства.

"Или - если не это - то условия, которые позволят нам построить другое НАТО, прямо здесь, в Украине. Потому что в какой-то момент будет граница между войной и миром. Где эта граница будет проведена и насколько она будет прочной - зависит от нас. Мое предложение: Восточная граница Украины, восточная граница Беларуси, восточные границы стран Балтии, восточная граница Финляндии. Это самая сильная линия безопасности для всех нас в Европе, потому что это линия международного права", - подчеркнул украинский президент.

Нужно разработать совместный план завершения войны

Отвечая на вопрос после своего выступления, Зеленский отметил, что должен быть общий план завершения войны. Он отметил, что нужно подготовить гарантии безопасности, как основную предпосылку, чтобы остановить российского диктатора Путина и его войну.

"Я думаю, что мы, во-первых, должны разработать совместный план. Я сказал это президенту Трампу после того, как он поговорил с Путиным... Я сказал, будет опасно, если первая встреча будет с Путиным, а вторая - с Украиной. Я сказал, что должен быть общий взгляд... Это не может происходить без нас. И если мы не имеем на сегодня общего плана, то как по мне это означает, что у США нет такого плана. Если у них что-то есть, то это не про нас, но мы не хотим такой новой реальности", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что Украина готовит большую международную встречу к годовщине начала полномасштабной войны.

План Украины - достичь мира в 2025 году

Зеленский заявил, что имеет в планах достичь мира в 2025 году.

"Поэтому очень важно в течение следующих месяцев подготовить эти вещи, чтобы предоставить их президенту США, найти время для совместных встреч, для создания общего плана, положить его на стол Путину. Президент Трамп сильный, он может это сделать, наложить санкции, любым образом как пожелает. А после этого мы остановим войну в 2025 году, такая цель, такой наш план", - сказал президент Украины.

Мюнхенская конференция по безопасности/ Инфографика: Главред

Заявления Зеленского во время первого дня Мюнхенской конференции - что известно

Как ранее сообщал Главред, Зеленский сделал ряд заявлений на Мюнхенской конференции в первый день мероприятия 14 февраля. Президент Украины ответил на важные вопросы относительно войны в Украине.

В частности, Зеленский назвал единственную альтернативу НАТО. Он отметил, что Украине нужна армия в 1,5 млн человек. США никогда не хотели видеть Украину в НАТО, заявил президент.

Также Зеленский высказался о визите в Саудовскую Аравию. Он прокомментировал цель официального визита в Саудовскую Аравию и назвал ряд требований для начала переговоров с российским диктатором Путиным.

Напомним, Ермак сказал, когда состоится встреча Зеленского и Путина. Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, при каких условиях состоится встреча Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Он отметил, что пока этот момент не наступил.

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