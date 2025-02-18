У Зеленского появился козырь, чтобы вежливо сказать 'нет' Трампу - Forbes

Президент Украины, как пишет издание, отказывается сдаваться.

https://glavred.info/ukraine/u-zelenskogo-poyavilsya-kozyr-chtoby-vezhlivo-skazat-net-trampu-forbes-10640510.html Ссылка скопирована

Зеленский может изменить планы США и России / Коллаж: Главред, фото: скриншот Facebook, Кремль

Ключевое:

ВСУ уничтожили штурмовую группу в Улаклах, а РФ не имеет прорывов на фронте

Зеленский может выждать других мирных условий

Украина может профинансировать весь 2025 год и часть 2026 года

На поле боя в Украине победить России не удается. Затруднительное положение агрессоров на фронте служит рычагом давления на Трампа, пишет Forbes.

Россияне испытывают сложности на фронте

Продвижение агрессоров, как заявил аналитик Эндрю Перпетуа, обычно измеряется метрами и может стоить целых пехотных рот с десятками войск.

видео дня

"Российская армия объективно потерпела неудачу. И они не имеют сил когда-либо оправиться от той степени, до которой они потерпели неудачу. Россия не может выиграть эту войну на поле боя", - отметил аналитик Эндрю Перпетуа в соцсети X.

Тяжелые потери россияне несут вдоль границы Донецкой и Запорожской областей. Кроме этого, как пишет издание, агрессоры испытывают недостаток войск и техники. ВС РФ отводят ресурсы из южной части Донецкой области.

Кроме этого, благодаря артиллерийским ударам и действиям беспилотников ВСУ удалось отбить атаку российских войск в поселке Улаклы и окружающих территориях. Артиллерийская группа "Тываз" с помощью дронов зафиксировала около 10 уничтоженных или брошенных российских транспортных средств.

Эта неудачная атака россиян, одна из нескольких на юго-востоке Донецкой области за последние дни, может свидетельствовать о провале их наступления в этом районе. Такие события могут иметь серьезные политические последствия, поскольку подчеркивают сложность реализации российских планов в регионе.

"Истощенный потерями и интенсивными боями за последний месяц, противник не сможет быстро преследовать ОСУВ "Хортица", подразделения которой отступают из Великой Новоселки", - пояснил Украинский центр оборонных стратегий.

Украина имеет ресурсы, чтобы воевать дальше

Хотя, по данным издания, успехов у РФ на поле боя не очень много, за столом переговоров Путин таки может одержать победу. Это произойдет, если по каким-то причинам Украина поддастся давлению США, чтобы прекратить войну на выгодных для Москвы условиях.

Forbes пишет о том, что Владимир Зеленский отказывается сдаваться и может позволить себе вежливо сказать "нет" Трампу.

Как напомнил основатель аналитической группы Ukrainian Frontelligence Insight Татаригами, Зеленский решительно отказался подписать меморандум о соглашении с использованием полезных ископаемых, поэтому "пока что он очень хорошо вел переговоры".

Перпетуа также придерживается мнения, что хорошо вооруженная собственной промышленностью, своими европейскими союзниками и администрацией бывшего президента США Джо Байдена, "Украина имеет достаточно денег, чтобы профинансировать весь 2025 год и часть 2026 года".

"У них достаточно оружия и боеприпасов, чтобы прослужить большую часть 2025 года, и с помощью других стран (плюс эти деньги) они смогут воевать до 2026 года без проблем", - считает аналитик.

​ Добывающий потенциал Украины / Инфографика: Главред

Зеленский может "свернуть" планы США и РФ

Подытоживая выше перечисленные факторы, Forbes резюмирует, что Зеленский может позволить себе вежливо сказать "нет" Трампу, пока украинские войска продолжают ежедневно ликвидировать и калечить сотни российских оккупантов.

Таким образом, по мнению журналистов, глава Украины может дождаться мирных условий, которые, по его мнению, выгодны для государства. Также это дает Зеленскому рычаг влияния на Трампа, поскольку тот хочет, чтобы его знали как человека, который принес мир Украине.

"Единственный способ для Трампа достичь мира - это честная сделка с гарантиями для Украины", - подчеркнул Татаригами.

Переговоры РФ и США по Украине - что известно

Как сообщал Главред, 18 февраля на территории Саудовской Аравии проходят переговоры между представителями Соединенных Штатов и России. Они являются продолжением телефонного разговора между Трампом и Путиным, отметили в Госдепе США.

Глава государственного фонда благосостояния России Кирилл Дмитриев, который прибыл на переговоры в Эр-Рияд, уже рассказал о первых результатах встречи в Саудовской Аравии. Он сделал заявление, что американцы "прекрасно решают проблемы".

На фоне установления контактов между Москвой и Вашингтоном президент Франции Эммануэль Макрон сделал важное заявление о прекращении войны в Украине. Он выразил мнение, что для мира нужно не только прекращение огня, но и надежные гарантии безопасности.

Больше важных новостей:

Что известно о Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред