В Кремле заявили о готовности Путина вести переговоры с Зеленским: в чем подвох

Сегодня в Эр-Рияде проходят переговоры американской и российской делегаций. Тем временем Дмитрий Песков выступил с рядом заявлений.

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Путин готов вести переговоры с Зеленский, заявили в Кремле / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Вы узнаете:

Готов ли Путин вести переговоры с Зеленским

Как в РФ относятся к возможному вступлению Украины в ЕС

На фоне старта переговоров США и России в Эр-Рияде спикер Кремля Дмитрий Песков выступил с рядом заявлений. Среди прочего, он отметил, что российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам с украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако, как обычно, есть нюансы.

Как пишет российский Интерфакс, у Пескова спросили, готов ли Путин вести переговоры с Зеленским.

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"Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем, юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского", - ответил он.

Также Песков заявил, Россия якобы ориентирована на мирное разрешение конфликта в Украине, и главное для РФ - "добиться своих целей в ситуации по Украине, предпочтительно мирными средствами".

Кроме того, Пескову задали вопрос об отношении РФ к возможному вступлению Украины в Евросоюз.

"Это суверенное право любой страны. Речь идет об экономических интеграционных процессах. Здесь, конечно же, никто не может ничего диктовать другой стране, и мы не собираемся этого делать", - сказал он

"Но совсем другая позиция, конечно, по вопросам, связанным с безопасностью, с оборонными и военными альянсами. Там уже у нас подход другой, и он всем хорошо известен", - добавил Песков.

Также спикер Кремля заявил, что после встречи делегаций США и РФ в Эр-Рияде могут появиться прикидки по возможной дате встречи Путина и Трампа.

Переговоры в Саудовской Аравией - последние новости

Как сообщал Главред, 18 февраля, в Саудовской Аравии проходит встреча между Россией и представителями США.

Украина не будет участвовать в переговорах между США и Россией Саудовской Аравии о прекращении войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, Украина не признает никаких результатов переговоров в Саудовской Аравии, которые состоятся без Украины.

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тамми Брюс заявил, что переговоры в Саудовской Аравии не означают начало мирных переговоров по урегулированию войны в Украине.

Сообщалось, что лидер США Дональд Трамп, вероятно, встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии до конца месяца. Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие в переговорах между США и РФ.

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Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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