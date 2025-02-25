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Путин рассказал о переговорах с Трампом и заикнулся насчет захваченных территорий

Алексей Тесля
25 февраля 2025, 00:48
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Диктатор РФ говорит, что Россию не касается соглашение между Украиной и США по недрам.
Дональд Трамп, Владимир Путин
Владимир Путин рассказал о переговорах с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Важно:

  • Путин заявил о том, что провел переговоры с Трампом
  • Путин мечтает, что РФ и США могут запустить совместные проекты

Российский диктатор Владимир Путин заявил о том, что провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Глава Кремля сказал, что еще существенно не обсуждал завершение войны в Украине с Трампом, сообщают российские пропагандистские СМИ.

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При этом он заявил о готовности сотрудничать с иностранными партнерами в сфере редкоземельных металлов на временно оккупированных украинских территориях.

Диктатор РФ говорит, что Россию не касается соглашение между Украиной и США по недрам. В то же время, Россия, по его мнению, была бы готова предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов. В частности, РФ якобы готова была бы поставлять 2 млн тонн алюминия на рынок в США, это бы "стабилизировало цены".

Также Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия, например, в Красноярском крае. Лидер Кремля заявил и о готовности пригласить иностранных партнеров на временно оккупированные Россией территории, там по его словам "тоже есть определенные запасы".

Ранее сообщалось о том, что Зеленский провел разговор с Трампом. Президент Украины назвал разговор с американским лидером "очень хорошим".

Как сообщал Главред, США подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной Россией войны против Украины.

Напомним, ранее Зеленский отреагировал на заявления Штатов о готовности согласовать мирные позиции с Россией уже на этой неделе. Зеленский назвал такие перспективы нереалистичными.

Больше новостей:

Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

  • заморозка войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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