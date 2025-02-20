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Как помочь Украине и укрепить безопасность Европы: в Польше озвучили план

Марина Фурман
20 февраля 2025, 20:44
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Премьер Польши призвал союзников к активным действиям.
Туск, Украина, ЕС
Туск предложил три шага для безопасности Украины и Европы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вкратце:

  • Премьер-министр Польши призвал союзников к действиям
  • Туск предложил план безопасности для Украины и Европы

Премьер-министр Польши Дональд Туск представил три шага для укрепления безопасности Украины и Европы. План глава польского правительства опубликовал в соцсети X.

"Хватит говорить, время действовать!" - написал Туск, обращаясь к европейским странам.

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План премьера Польши для безопасности Украины и Европы:

  • финансирование европейской помощи Украине из замороженных российских активов;
  • усиление воздушного патрулирования, "балтийского часового" (операция НАТО для защиты подводной инфраструктуры Балтийского моря) и защита границы ЕС с Россией;
  • быстрое принятие новых фискальных правил для финансирования безопасности и обороны ЕС.

Отметим, что страны Европейского Союза пока не используют замороженные российские активы для помощи Украине. ЕС привлек только прибыль от таких активов.

Помощь Украине от ЕС - новости по теме

Как писал Главред, страны ЕС планируют предоставить новый пакет военной помощи для Украины стоимостью не менее 6 миллиардов евро. Он станет одним из крупнейших пакетов военной помощи ЕС с начала полномасштабного вторжения РФ. Помощь будет содержать 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, системы ПВО и другое вооружение.

Также Евросоюз рассматривает возможность выделения около 700 миллиардов евро на закупку военной техники для Украины. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что финансирование может осуществляться за счет общего долга стран ЕС.

Кроме того, послы Европейского Союза в среду, 19 февраля, согласовали 16-й пакет санкций в ответ на полномасштабную агрессию России против Украины. Официально новый санкционный пакет будет одобрен министрами иностранных дел стран ЕС 24 февраля, - в третью годовщину полномасштабного вторжения в Украину. Известно, что санкции включают запрет на импорт первичного алюминия. Также, по сведениям издания, отдельные санкции вводятся в отношении 73 судов так называемого теневого танкерного флота.

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Кто такой Дональд Туск?

Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

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