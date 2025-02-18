Важные события в ближайшие недели и месяцы: Туск заинтриговал заявлением

Ключевые тезисы:
- В интересах ЕС интенсивно работать над укреплением сотрудничества союзников
- Пока неизвестно, как закончится война в Украине
Саммит европейских лидеров в Париже - это лишь "прелюдия к тому, что произойдет в ближайшие недели и месяцы". Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает RMF24.
"Мы понимаем, что подобные встречи не заканчиваются принятием решений", - сказал он.видео дня
Однако, по словам Туска, ему "было приятно слышать", что в интересах стран Европы срочно и интенсивно работать над укреплением сотрудничества союзников.
"Это касается и возможных будущих переговоров о прекращении войны", - добавил глава польского правительства.
Туск также отметил, что нет 100-процентных гарантий или уверенности относительно того, как будут проходить переговоры и как закончится конфликт в Украине.
"В одном есть 100-процентная уверенность - Европейский Союз и союзники, такие как Британия и Норвегия, смогут эффективно стабилизировать ситуацию и поддержать Украину в сохранении её суверенитета, если мы сможем эффективно защищаться от угроз как Европа. На данный момент это не так", - подытожил он.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон сделал важное заявление о прекращении огня в Украине. По его словам, лишь при условии прекращения агрессии со стороны России и обеспечения "сильных и надежных" гарантий безопасности для украинцев возможен прочный и долговременный мир.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Турция готова взять на себя любую роль в содействии миру и восстановлению Украины, однако в Анкаре не исключают необходимости принятия "неприятных решений" по территориальному вопросу.
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможность участия Китая в мирных переговорах, однако подчеркнул, что за столом переговоров должны быть только те, кто готов взять на себя ответственность за гарантии безопасности, помощь Украине и прекращение российской агрессии.
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Кто такой Дональд Туск?
Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.
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