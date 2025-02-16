'Мы все хотели бы': Рубио сказал, завершит ли войну встреча в Саудовской Аравии

Госсекретарь США подчеркнул, что в случае начала мирных переговоров Украина должна непосредственно участвовать.

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Поставит ли точку в войне встреча в Саудовской Аравии / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевое из заявления Рубио:

Мирные переговоры еще не начались

Украина и ЕС должны быть участниками переговорного процесса

Одна встреча не завершит войну

Переговоры о прекращении войны в Украине еще не начались. Когда переговорный процесс стартует, обязательным участником должна быть не только Украина, но и ЕС. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CBS News.

По его словам, пока речь не идет о реальных переговорах, а есть только первый телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

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"Во-первых, мы должны понять, что сейчас нет никакого процесса. То, что у нас сейчас есть, это телефонный разговор между Путиным и президентом Трампом, в котором обе стороны выразили заинтересованность в прекращении этого конфликта. Я предполагаю, что будут следующие беседы, чтобы выяснить, как будет выглядеть процесс обсуждения, и тогда, возможно, мы сможем начать делиться более подробной информацией. Так что это немного преждевременно", - отметил Рубио.

Госсекретарь США напомнил, что Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании четко заявлял свою позицию относительно войны в Украине - она должна завершиться. Рубио отметил, что если Трамп увидит возможность положить конец этой войне, его администрация воспользуется ею. Но пока реальные переговоры не стартовали.

"Теперь, очевидно, за ним (Путиным - Главред) должны последовать действия, поэтому следующие несколько недель и дней определят, насколько это серьезно или нет. В конце концов, одним телефонным звонком мир не устанавливается. Один телефонный звонок не решает такую ​​сложную войну, как эта. Но я могу сказать, что Дональд Трамп - единственный лидер в мире, который потенциально может начать этот процесс", - заметил он.

Он сказал, что в случае начала мирного процесса Украина должна непосредственно участвовать, поскольку именно она стала жертвой вторжения РФ. В то же время важную роль должны играть и европейские партнеры.

"У них (европейцев - Главред) есть санкции против Путина и России, и они сделали свой вклад в эти усилия. Мы просто еще не достигли этого. Мы на самом деле не достигли этого, но, надеюсь, достигнем, потому что мы все хотели бы, чтобы эта война закончилась", - заявил Рубио.

Относительно запланированной встречи в Саудовской Аравии между представителями США и России, которая должна состояться в ближайшие дни, Рубио подчеркнул, что она не станет последней и не приведет к немедленному завершению войны.

Переговоры в Саудовской Аравии - что известно

Напомним, на днях делегации США и России проведут консультации по прекращению войны в Украине. Будут обсуждать возможный саммит с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского.

По данным Reuters, участие примут госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Волц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Пока неизвестно, кто будет представлять Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля заявил, что совершит визиты в Турцию и Саудовскую Аравию. В то же время он подчеркнул, что никаких встреч с российскими представителями не планируется - Киев готов говорить только с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщал Главред, выступая 15 февраля на конференции в Мюнхене, Зеленский заявил, что Украину не приглашали на встречу в Саудовской Аравии.

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