Какие будут границы Украины после войны: Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Зеленский выразил готовность рассмотреть вопрос оккупированных территорий в рамках дипломатического соглашения, которое обеспечит вступление Украины в НАТО.

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Зеленский озвучил новые данные о потерях Украины в войне и сделал заявление о границах Украины / Коллаж: Главред

О чем сказал Зеленский:

Когда состоятся переговоры с Трампом

На какие страны может напасть Россия после Украины

Будет ли Украина отказываться от временно оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News сделал ряд важных заявлений о будущем войны, позиции Запада и возможных сценариях развития событий. Он предупредил, что уже этим летом Россия может атаковать другие регионы Европы, а также высказал мнение, что Дональд Трамп не сможет заключить мирное соглашение с Путиным без участия Украины, хотя у него есть шанс заставить Кремль к переговорам.

Главред собрал главные заявления президента Украины Владимира Зеленского.

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Мирное соглашение "за спиной Украины"

Владимир Зеленский представил свое видение прекращения войны в Украине в сотрудничестве с президентом Дональдом Трампом, подчеркнув, что никогда не согласится на мирное соглашение, заключенное между США и Россией без участия Украины.

"Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией по Украине, никогда. Это война в Украине, против нас, и это наши человеческие потери", - сказал Зеленский.

Какие потери Украины в войне

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал обновленные данные о потерях украинских военных с начала полномасштабного вторжения. По его словам, погибли более 46 тысяч защитников.

Он также отметил, что десятки тысяч военнослужащих считаются пропавшими без вести или могут находиться в плену. Кроме того, количество раненых составляет 380 тысяч человек.

Когда состоятся переговоры с Трампом

Один из самых ожидаемых визитов Зеленского - его предстоящая поездка в США. Президент неоднократно заявлял о готовности посетить Вашингтон, и эта тема обсуждалась во время его разговора с Трампом.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Лидеры обсудили возможность встречи во время телефонного разговора, однако точная дата еще не определена.

Предполагается, что встреча Зеленского с Трампом может состояться после визита спецпредставителя США Кита Келлога в Украину. Украинская и американская стороны уже работают над ее организацией.

Зеленский также отметил, что прежде всего должна состояться его встреча с Трампом, а уже потом - переговоры с россиянами.

Новые цели для России и будущее НАТО

Обсуждая возможность переговоров между Украиной и Россией, он призвал европейских союзников также присоединиться к процессу, предостерегая от последствий для НАТО в случае, если Россия не будет остановлена или если США решат дистанцироваться.

Зеленский, ссылаясь на разведывательные данные, которые Украина передала партнерам, предупредил о возможности масштабного российского вторжения в другие регионы Европы уже этим летом, в частности на фоне военных учений российской армии в Беларуси.

"Зная, что ему не удалось оккупировать нас, мы не знаем, куда он пойдет. Есть риски, что это могут быть Польша и Литва, потому что мы верим - мы верим, что Путин будет вести войну против НАТО", - сказал Зеленский.

Зеленский повторил свое обращение к вице-президенту США Джей Ди Венсу, с которым встретился в пятницу в Мюнхене, подчеркнув, что выход США из НАТО будет означать его уничтожение.

Он предостерег, что без военного возмездия со стороны США Россия может начать оккупацию европейских территорий, в частности бывших советских республик. По его словам, страны Европы, которые входят в НАТО, не имеют достаточного военного потенциала для самостоятельной защиты без поддержки США.

"Они начнут с тех стран... маленьких стран, которые были в СССР, в Советском Союзе. Но Европа не будет отвечать, потому что у них нет - они начнут защищаться. Каждая страна защищает себя", - сказал Зеленский

Хотя Зеленский не смог спрогнозировать, какие именно территории может попытаться захватить Путин, он подчеркнул, что такая угроза всегда будет нависать над Европой.

О плане Трампа

Во время интервью украинский президент выразил благодарность Дональду Трампу и другим американским лидерам за поддержку Украины, однако отметил, что ни один мировой лидер не сможет заключить мирное соглашение с Путиным без участия Киева. В то же время он признал, что Трамп вызывает у Путина страх, что потенциально может способствовать существенным мирным переговорам.

"[Путин - ред.] не хочет никакого мира. Но я думаю, что он действительно немного боится президента Трампа, и я думаю, что у президента есть этот шанс, и он сильный, и я думаю, что он действительно может подтолкнуть Путина к мирным переговорам", - сказал Зеленский

Зеленский призвал Трампа сохранять лояльность к Украине в своих переговорах с Путиным и другими российскими лидерами. В интервью он подчеркнул, что без американской военной помощи Украине было бы "очень трудно" выжить, а также выразил обеспокоенность относительно уровня доверия в отношениях между Киевом и Вашингтоном на данный момент.

"Я очень хотел, чтобы Украина была в приоритете для Трампа, а не Россия. И я надеюсь, что мы важнее. Мы не такие большие, как Россия, но я думаю, что стратегически Украина важнее для Соединенных Штатов, потому что мы действительно партнеры, союзники, и мы разделяем общие ценности", - сказал глава государства.

На вопрос, верит ли он, что Трамп ведет переговоры добросовестно, Зеленский ответил, что надеется и рассчитывает на это.

Какие самые известные предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

"Я доверяю президенту Трампу, потому что он президент Соединенных Штатов, потому что ваш народ, ваш народ проголосовал за него, и я уважаю их выбор", - сказал Зеленский в другом месте интервью.

В то же время он предостерег, что никто, в том числе и Трамп, не должен доверять словам Путина. Зеленский призвал не верить заявлениям Кремля о прекращении огня, напомнив о собственном опыте попыток достичь мирного соглашения с Россией в 2019 году, которое в итоге потерпело крах.

О переговорах с Путиным

На вопрос, что бы он сказал Путину во время возможных мирных переговоров, украинский президент назвал российского лидера "убийцей" и "террористом".

"Он убийца, и он никогда не изменится. И поэтому это диалог с террористом. Это диалог с убийцей. Я не имею такой силы, достаточной силы, чтобы его вытолкать. Поэтому я вынужден об этом говорить. Значит, наши союзники могут дать мне такую силу, чтобы я мог его выгнать", - сказал Зеленский.

Какие будут границы Украины после войны

Зеленский прокомментировал недавние заявления Трампа и министра обороны Пита Гегсета, в частности утверждение последнего о том, что возвращение всех оккупированных территорий Украине является "нереалистичным". Президент Украины подчеркнул, что законодательство страны не позволяет признавать контроль России над захваченными территориями.

"В судебном порядке мы не признаем ... нашу оккупированную территорию как территорию России. Мы никогда этого не сделаем", - сказал он.

В то же время он выразил готовность обсуждать возможность фактической потери этих территорий в рамках дипломатического соглашения, которое предусматривало бы вступление Украины в НАТО.

"Да, мы должны вернуть ее дипломатическим путем. Да, мы можем. Если мы в НАТО, то понятно, почему дипломатическим путем, это очень понятно", - сказал Зеленский, добавив, что приоритетом является "конечно, не потерять людей", - заявил президент.

Зеленский отметил, что в будущем Украина будет стремиться найти "хороший, дипломатический" способ возвращения утраченных территорий, однако сейчас главный приоритет - это люди.

"Мы точно сможем вернуть Крым дипломатическим путем", - резюмировал Зеленский.

Какие страны и когда стали членами НАТО / Инфографика: Главред

Насколько важна помощь США для Украины

Без военной и финансовой помощи США Украине будет чрезвычайно сложно противостоять России. Владимир Зеленский подчеркнул, что в такой ситуации "шансов на выживание будет очень мало".

Американская военная поддержка является критически важной не только сейчас, когда Украина обороняется от российской агрессии, но и в будущем - на случай новой войны со стороны России. Зеленский подчеркнул, что даже не рассматривает сценарий, при котором Киев останется без стратегического партнерства с Вашингтоном.

"Вероятно, это будет очень, очень, очень сложно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов - мало шансов выжить без поддержки США", - заявил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что российский диктатор Владимир Путин стремится не к завершению войны, а к выгодному для себя перемирию. По его словам, Кремль пытается добиться прекращения огня, чтобы в будущем санкции против России были отменены, а ее армия получила время для перегруппировки.

"Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, потренироваться, снять некоторые санкции из-за прекращения огня и так далее", - пояснил Зеленский.

О победе в войне

Несмотря на это, Зеленский заявил, что верит в возможность победы Украины в военном смысле.

"Конечно, да. Но это много потерь. Мы понимаем, насколько большие. Я думаю, что это слишком много. И я не уверен, что с такой скоростью. Если наши партнеры не помогут, не поддержат, будет трудно. Это будет долго. Дольше, чем может быть", - сказал Зеленский.

О редкоземельных металлах и соглашении с США

Также он затронул вопрос потенциального соглашения между Украиной и США по редкоземельным полезным ископаемым в Восточной Европе.

"Мы посмотрели, что импортирует Америка, какие редкоземельные элементы, что Америка импортирует для своей промышленности. И когда мы взяли титан - это один из примеров, титан - мы сказали, что мы имеем титан в Украине, и это точная информация. И его хватит для промышленности на 40 лет", - сказал Зеленский.

Что известно об украинских полезных ископаемых / Инфографика: Главред

Администрация Трампа предлагала США получить 50% украинских редкоземельных ресурсов в обмен на военную помощь, которая поступает с 2022 года. Однако Зеленский подчеркнул, что любая такая сделка должна сопровождаться гарантиями безопасности со стороны США.

"Помогите нам защитить это, и мы заработаем на этом деньги вместе", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что без гарантий безопасности со стороны США любая экономическая сделка не будет иметь эффекта, ведь все должно быть справедливым.

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