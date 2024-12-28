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Второй Саммит мира: в МИД сказали, когда его могут провести

Мария Николишин
28 декабря 2024, 01:07
156
Для результативности саммита "нужна подготовка".
Второй Саммит мира: в МИД сказали, когда его могут провести
Второй Саммит мира / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Главное из заявления спикера МИД:

  • Украина завершила подготовку для проведения второго Саммита мира
  • "Формула мира" остается основой завершения войны
  • Сроки, которые озвучивались, были ориентировочными

Украина завершила подготовительную работу для проведения второго Саммита мира, но его проведение будет зависеть от того, насколько он будет результативным. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает Украинская правда.

По его словам, для Украины "формула мира" остается основой видения справедливого завершения войны.

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"Украина все подготовила для проведения второго Саммита мира. Провела все тематические конференции, которые согласовали общие позиции по пунктам формулы мира. То есть Украина по состоянию на сейчас, можно сказать, тоже в сильной дипломатической позиции, потому что имеет все подготовленное", - подчеркнул он.

Представитель МИД также добавил, что для результативности саммита "нужна подготовка".

"Сроки, которые озвучивались, были ориентировочными, и Украина пытается все сделать как можно быстрее. Это наша общая политика. Но понятно, что просто событие ради события не нужно. Нужно что-то результативное, и работа над этим продолжается", - подчеркнул Тихий.

Второй Саммит мира: в МИД сказали, когда его могут провести
Формула мира / Инфографика: Главред

Второй саммит мира - что известно

Напомним, как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор РФ получит приглашение на второй Саммит мира.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал, что Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой.

Ранее также сообщалось, что второй Саммит мира по инициативе Украины должен состояться в конце 2024 года.

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Кто такой Георгий Тихий?

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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