Украина готовит новый план ко второму Саммиту мира: в ОП раскрыли детали

Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, подчеркнул Сергей Никифоров.

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В ОП рассказали о подготовке Саммита мира / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента Украины

Главное из заявления Никифорова:

Киев готовит план ко второму Саммиту мира

Украина сотрудничает со странами Глобального юга

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал о ходе подготовки второго Саммита мира по инициативе Владимира Зеленского.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, Украина готовит план из трех пунктов, который будет представлен на втором Глобальном форуме.

По словам пресс-секретаря Зеленского, Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой.

/ Инфографика: Главред

"Подготовка ко второму Саммиту мира – это тема для отдельного разговора. Да, Украина готовит план, чтобы представить по итогам первого Саммита мира, готовит план из трех пунктов, чтобы представить его на втором Саммите мира", — добавил Никифоров.

Кто такой Сергей Никифоров? Сергей Сергеевич Никифоров – украинский телеведущий. Пресс-секретарь президента Украины с 9 июля 2021 года, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что второй саммит мира, который планировали провести в ноябре 2024 года, не состоится. Вопрос проведения саммита будут решать уже после завершения тематических конференций.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина хотела бы провести Второй саммит мира в одной из стран Глобального Юга, однако окончательное место проведения саммита пока не утверждено.

Как сообщал ранее Главред, Киев не скрывает, что ожидает участия в саммите российской делегации, однако Москва приглашение отклонила. Свое участие также подтвердил турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган.

Смотрите видео - где пройдет второй саммит мира:

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