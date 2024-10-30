Украина готовит новый план ко второму Саммиту мира: в ОП раскрыли детали

Главное из заявления Никифорова:
- Киев готовит план ко второму Саммиту мира
- Украина сотрудничает со странами Глобального юга
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал о ходе подготовки второго Саммита мира по инициативе Владимира Зеленского.
Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, Украина готовит план из трех пунктов, который будет представлен на втором Глобальном форуме.
По словам пресс-секретаря Зеленского, Украина активно сотрудничает со странами Глобального юга, чтобы заручиться их поддержкой.
"Подготовка ко второму Саммиту мира – это тема для отдельного разговора. Да, Украина готовит план, чтобы представить по итогам первого Саммита мира, готовит план из трех пунктов, чтобы представить его на втором Саммите мира", — добавил Никифоров.
Кто такой Сергей Никифоров?
Сергей Сергеевич Никифоров – украинский телеведущий. Пресс-секретарь президента Украины с 9 июля 2021 года, пишет Википедия.
Ранее сообщалось, что второй саммит мира, который планировали провести в ноябре 2024 года, не состоится. Вопрос проведения саммита будут решать уже после завершения тематических конференций.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина хотела бы провести Второй саммит мира в одной из стран Глобального Юга, однако окончательное место проведения саммита пока не утверждено.
Как сообщал ранее Главред, Киев не скрывает, что ожидает участия в саммите российской делегации, однако Москва приглашение отклонила. Свое участие также подтвердил турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган.
Смотрите видео - где пройдет второй саммит мира:
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