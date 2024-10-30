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Зима с блэкаутами, Путин на саммите мира и Украина в НАТО: главное из интервью Зеленского

Яна Ставская
30 октября 2024, 15:33
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Зеленский возмутился нерешительностью Запада относительно переброски войск КНДР под Украину. Главред собрал главное из интервью президента.
Зима с блэкаутами, Путин на саммите мира и Украина в НАТО: главное из интервью Зеленского
Зеленский дал большое интервью западным медиа / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

На сегодня для Украины нужно хотя бы приглашение в НАТО и размещение оборонного пакета как сигнал для России, поделился президент Владимир Зеленский в интервью ведущим западным СМИ Северной Европы.

Главред собрал главное из заявлений Зеленского в среду, 30 октября.

Зима будет тяжелой

Партнеры предоставили Украине всего 10% из обещанного пакета техники и предоставили меньшее количество ПВО.

видео дня

Эта зима, по словам Зеленского, будет большим вызовом для Украины.

"Но на сегодня мы не получили этого количества (систем). Если до сих пор мы этого не получили и не можем рассчитывать на эту большую поддержку ПВО в отопительный сезон, который уже начался в Украине... То есть ты готовишь страну к зиме, которая является решающей, которая является очень большим вызовом для нас. Ведь это будет третья зима с отключениями света. Это проблема", - высказался президент.

Выборы в США

Президент не уверен, что политика США в отношении Украины после президентских выборов в ноябре изменится коренным образом.

"Даже если есть люди, которые выиграют и которые видят быстрые сделки, быстрые шаги и т.д., то мы также на стороне быстрого мирного решения", - сказал он.

Это пока приглашение в НАТО, а не членство

Зеленский сказал, что он не видит полной поддержки западных партнеров будущей безопасности Украины.

"И я говорю просто о приглашении - не о членстве, а именно о приглашении! И о пакете опять же, не для использования, а просто, чтобы разместить его в Украине. И сказать россиянам: вот что именно вы нам предоставили. И мы это не будем использовать", - высказался Зеленский.

вступление в НАТО инфографика
НАТО / Инфографика: Главред

Участие Путина в саммите мира

Зеленский допускает участие российского диктатора Владимира Путина во втором саммите мира. На сегодня Украина работает над планом послевоенного урегулирования, который будет готов уже в ноябре.

"Мы готовы (на второй саммит с Россией, - Главред), но с планом. Чтобы Россия не имела возможности заблокировать любой план. И если они (Глобальный Юг, - Главред) хотят пригласить Путина, хорошо, пусть приглашают", - ответил Зеленский.

Однако сам Путин, считает Зеленский, не хочет этого участия, "потому что не знает, что делать после этой войны".

Россия может захватить Молдову за год-два

Президент убежден, что Россия, если Запад не откажется от "красных линий", будет расширять свою агрессию на соседей Украины, в частности Молдову.

Российские оккупанты могут захватить Молдову за год-два.

Реакция на слив США пункта о "Томагавках"

Зеленского возмутил недавний слив администрацией Байдена пункта о просьбе передать Украине "Томагавки" для сдерживания будущей агрессии России. Эту информацию президент называет конфиденциальной.

"Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального", — ответил он.

Путин "испытывает" реакцию Запада на участие КНДР

Зеленский возмутился отсутствием реакции со стороны Запада на вовлечение Россией КНДР в войну против Украины.

Он считает это испытанием Европы российским диктатором.

"Некоторые страны говорят, что предоставить разрешение Украине использовать западное оружие по целям на территории РФ - это эскалация. Извините, но я думаю, что северокорейские солдаты - это эскалация. Не с нашей стороны, а со стороны РФ", - отметил он.

Украина отказалась от захвата Курской АЭС

Украина никогда не хотела захватывать Курскую атомную электростанцию ​​в Курчатове, поскольку не стремится походить на агрессора Россию, которая захватила Запорожскую АЭС.

"Россия думает, что они очень сильны, но если бы мы захотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали, мы могли бы это сделать, но мы никогда не хотели этого", - заметил Зеленский.

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