Ситуация становится критической: генерал назвал два самых сложных направления фронта

Враг не сбавляет темпов и продвигается возле двух важных населенных пунктов.

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Враг хочет захватить несколько ключевых городов Донетчины / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБР, 37 ОБМП

Коротко:

На отдельных направлениях ситуация из тяжелой переходит в критическую

На участке возле Курахово ВСУ приходится выводить войска

Вокруг населенного пункта Селидово и на западе от Угледара армия страны-агрессора России имеет определенные успехи и продолжает продвижение вперед. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, из-за этого ситуация на отдельных участках фронта для украинских военных ухудшается. В частности, уже формируются условия, при которых враг сможет двинуться в направлении Курахово с юга.

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"Сейчас в районе Курахово, где расположены Горняк и Кураховка, Горняк захвачен врагом, и поэтому в этом кармане войска Сил обороны Украины выводят", - рассказал Романенко.

Курахово / Инфографика: Главред

Тяжелые бои не прекращаются и на севере от Курахово. Враг пользуется подходом оперативных обхватов украинских сил, за счет чего армия РФ хочет пройти через Курахово до самого Покровска.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, что в Донецкой области российские оккупанты не прекращают свое продвижение. Армии РФ удалось захватить два населенных пункта в регионе. Речь идет о Богоявленке и Новоукраинке.

Ранее Главред сообщал, что по данным Forbes, украинские военные прибегли к новой тактике ударов по российским позициям в Торецке. Дроны ВСУ массово атаковали оккупантов, которые прятались в многоэтажках в центре города, затем на штурм выходила пехота. После этого большинство оборонительных позиций РФ превращались в руины и в конце концов ВСУ загнали врага в ловушку.

Накануне стало известно, что враг давит по всей линии фронта, бросая большое количество живой силы и техники. Оккупанты, к сожалению, имеют локальные успехи. Есть вопросы выхода к реке Оскол на определенных участках, а также подхода и близости к самому городу Купянск.

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