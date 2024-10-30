Зеленский раскритиковал нерешительность Запада относительно разрешения на удары по РФ

Хотя РФ уже эскалирует войну привлечением военных из КНДР, мировые лидеры все еще боятся позволить Украине бить по территории агрессора.

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Украина ожидает ответной реакции западных стран на эскалацию со стороны РФ / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, скрин с видео

Что сказал Зеленский:

Позиция относительно непредоставления разрешения на удары по РФ непонятна

Путин испытывает западные страны, постепенно эскалируя войну

Западные партнеры Украины все еще говорят о нарушении так называемых "красных линий" Кремля, когда речь идет о предоставлении разрешения на удары по территории страны-агрессора России.

Это раскритиковал во время интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сейчас не стоит говорить, что разрешение на поражение важных объектов в РФ будет эскалацией.

видео дня

Ведь над Украиной нависла дополнительная угроза - 3 тысячи северокорейских офицеров, солдат и генералов, которых Россия планирует привлечь к боевым действиям против украинских военных.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

"Извините, но я думаю, что северокорейские солдаты - это эскалация. Не с нашей стороны, а со стороны России", - подчеркнул Зеленский.

Президент также считает, что реакция мировых лидеров на размещение контингента из КНДР на территории РФ пока недостаточно громкая, чем и пользуется кремлевский диктатор Путин. Он испытывает, насколько далеко может зайти в эскалации.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Разрешение на удары по России - что известно

Ранее Associated Press сообщало, что аналитики убеждены, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена вряд ли будет принимать решение о разрешении на удары по России до выборов, которые состоятся в Штатах 5 ноября. А от решения США будет зависеть и решение других мировых лидеров.

Накануне Главред писал, что министр обороны США заявил, якобы даже без разрешения США Киеву бить западным оружием по военным целям в глубине РФ, Украина "абсолютно" может победить Россию.

Напомним, в СМИ появилась информация, якобы минобороны и разведка Соединенных Штатов Америки посоветовали Белому дому не отменять запрет для Украины на удары вглубь территории России. Американцы считают, что такое решение не изменит ход боевых действий, поскольку россияне переместили подавляющее количество своих военных самолетов за пределы радиуса ракет ATACMS.

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