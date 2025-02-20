Сколько Украина продержится без помощи США: СМИ опубликовали тревожный прогноз

Военная помощь Штатов является критически важной для украинской армии.

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Текущих поставок из США хватит максимум до середины лета или осени / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Без помощи США Украина сможет продержаться против России не более 6 месяцев

Европа не может заменить американскую помощь

Недавнее заявление президента США Дональда Трампа, в котором он назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", вызвало у украинцев беспокойство, что новая администрация Штатов может пересмотреть военную помощь. Об этом говорится в материале Le Monde.

В издании привели слова генерала, бывшего заместителя начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010) Игоря Романенко о том, что Украина без американской военной помощи "протянет полгода". Такое мнение он высказал 17 февраля во время Мюнхенской конференции.

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"Европа не может заменить американскую помощь", - добавил он.

В то же время с этим мнением соглашается и научный сотрудник Бременского университета Николай Митрохин, отметив, что текущих поставок из США, если их использовать экономно, может хватить максимум до середины лета или осени.

В издании объясняют, что военная помощь Штатов является критически важной для украинской армии, в частности для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны, включая системы Patriot, которые размещены вокруг стратегических объектов и Киева.

Для надлежащей работы этих систем нужны дорогостоящие ракеты-перехватчики, которые также поставляются из США.

Кроме этого, Штаты являются основным поставщиком 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для Украины.

Изменения в политике Вашингтона могут повлиять как на передачу истребителей F-16, поставки которых недавно начались, так и на поддержку обмена разведданными.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Помощь Украине от США - новости по теме

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина за три года войны потратила 320 млрд долларов на вооружение. Из этой суммы США предоставили оружия на 67 млрд долларов и $31 млрд программами в бюджет.

Ранее Главред со ссылкой на Bloomberg писал, что президент США Дональд Трамп готов разрешить европейским странам закупать американское оружие, которое далее могут передать Украине. Так, Киев сможет получать вооружение даже в случае прекращения прямой военной помощи от США.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что лидер Штатов Дональд Трамп не готов передавать технику, боеприпасы и финансовую помощь на безвозмездной основе.

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Что такое издание Le Monde? Le Monde Французская ежедневная вечерняя газета главным редактором является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

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