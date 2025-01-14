Гаубица бьет на десятки километров: Украине передадут новейшие САУ RCH 155

Главное:
- Украине передадут 54 новые колесные гаубицы RCH 155
- Первые САУ будут использовать для обучения украинских военных
Правительство Германии заказало для Украины 54 новые колесные гаубицы RCH 155, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Думаю, что они прибудут как можно скорее, потому что это действительно очень эффективное и очень мобильное оружие, которое, вероятно, очень поможет вам в вашей борьбе, которая еще не закончена", - сказал Писториус.
Отметим, что ранее состоялась церемония передачи новых САУ на заводе KNDS в городе Кассель, где производят эту современную систему вооружения.
Как сообщает издание Stuttgarter-zeitung, символически принял САУ посол Украины Алексей Макеев. Эта артиллерия — первая из 54 гаубиц. Однако она сейчас в Украину не поедет. Первые шесть пушек поставки будут использовать для обучения украинских военных в Германии.
Что известно о САУ RCH 155
Гаубица совмещает в себе высокую мобильность с защитой бронетехники. Она может развивать скорость более 100 км/ч и имеет запас хода более 700 км.
- Калибр: 155 мм.
- Дальность стрельбы: до 30 км. стандартным снарядом, до 56 км снарядом V-LAP.
- Темп стрельбы: до 9 выстрелов в минуту.
- Экипаж — 2 человека
- Развертывание системы на позиции – 30 секунд.
Смотрите видео - колесная гаубица RCH 155:
Военная помощь ФРГ Украине - последние новости по теме
Напомним, ранее сообщалось, что в ФРГ раскрыли детали большого пакета помощи Украине. В новый пакет помощи вошли системы противовоздушной обороны и бронемашины.
Ранее сообщалось о том, что Германия выделила Украине большой пакет помощи. В обновленный перечень вошли 8 танков LEOPARD 1 A5, 20 боевых машин пехоты MARDER, 4 бронеавтомобиля MRAP.
Как сообщал Главред, ранее Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает более 20 танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
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Кто такой Борис Писториус?
Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.
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