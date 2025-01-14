Гаубица бьет на десятки километров: Украине передадут новейшие САУ RCH 155

Состоялась церемония передачи новых САУ на заводе KNDS в городе Кассель.

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Украина получит САУ RCH 155 / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Украине передадут 54 новые колесные гаубицы RCH 155

Первые САУ будут использовать для обучения украинских военных

Правительство Германии заказало для Украины 54 новые колесные гаубицы RCH 155, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Думаю, что они прибудут как можно скорее, потому что это действительно очень эффективное и очень мобильное оружие, которое, вероятно, очень поможет вам в вашей борьбе, которая еще не закончена", - сказал Писториус.

Отметим, что ранее состоялась церемония передачи новых САУ на заводе KNDS в городе Кассель, где производят эту современную систему вооружения.

Как сообщает издание Stuttgarter-zeitung, символически принял САУ посол Украины Алексей Макеев. Эта артиллерия — первая из 54 гаубиц. Однако она сейчас в Украину не поедет. Первые шесть пушек поставки будут использовать для обучения украинских военных в Германии.

Что известно о САУ RCH 155

Гаубица совмещает в себе высокую мобильность с защитой бронетехники. Она может развивать скорость более 100 км/ч и имеет запас хода более 700 км.

Калибр: 155 мм.

Дальность стрельбы: до 30 км. стандартным снарядом, до 56 км снарядом V-LAP.

Темп стрельбы: до 9 выстрелов в минуту.

Экипаж — 2 человека

Развертывание системы на позиции – 30 секунд.

Смотрите видео - колесная гаубица RCH 155:

Военная помощь ФРГ Украине - последние новости по теме

Напомним, ранее сообщалось, что в ФРГ раскрыли детали большого пакета помощи Украине. В новый пакет помощи вошли системы противовоздушной обороны и бронемашины.

Ранее сообщалось о том, что Германия выделила Украине большой пакет помощи. В обновленный перечень вошли 8 танков LEOPARD 1 A5, 20 боевых машин пехоты MARDER, 4 бронеавтомобиля MRAP.

Как сообщал Главред, ранее Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает более 20 танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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Кто такой Борис Писториус? Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.

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