Очень тайные договоренности с США: Гетьман раскрыл, о чем молчат переговорные группы

Майор запаса НГУ считает, что сейчас происходят очень тайные договоренности.

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О чем хочет договориться Трамп / коллаж: Главред, фото: МИД РФ, Белый Дом

Ключевые тезисы Гетьмана:

Украине предлагают "новый Будапештский меморандум"

Для чего Украине предлагают пойти на компромисс

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман отметил, что нам предлагают пойти на компромисс, но на какой именно никто не говорит.

"Разговоры о компромиссах очень раздражают, особенно людей на фронте. Если нам говорят, что надо идти на компромиссы, а мы не хотим этого, то кто-то слышал, что именно предлагает США в лице Трампа? Какие компромиссы? Кроме того, что это должно быть тяжелое соглашение. И те разговоры, что мы должны вернуть огромный долг в пять раз больше, чем мы платили. Тогда надо поставить вопрос, кто нам вернет деньги за то оружие, которое мы передали РФ, за ядерное оружие, которое мы передали РФ. То есть мы отдали его бесплатно?", - отметил Гетьман в эфире телеканала "Еспресо". видео дня

По словам майора запаса НГУ, Украине предлагают "новый Будапештский меморандум", то есть без гарантий.

"Вы подпишите какую-то бумажку, идите на уступки, а мы вслух об этом не скажем, потому что если мы скажем вслух, то будет шум по всему миру. Одни из подписантов хотят забрать нашу территорию, другие подписанты хотят забрать наши полезные ископаемые. И это те люди, которые нам гарантировали безопасность. Будапештский меморандум - это бумажка вместо гарантий, где ничего не прописано", - подчеркнул Гетьман.

Майор запаса НГУ также добавил, что сейчас происходят очень тайные договоренности.

"То есть нам предлагают пойти на компромисс, и мы должны это поддерживать, но никто не скажет на какой именно, и что мы предлагаем Украине. Я уверен, что наше руководство, наши группы, наши дипломаты, которые этим занимаются, уже прекрасно понимают, они уже услышали, но им запретили об этом говорить вслух", - предположил Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Переговоры США и РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Трамп ведет переговоры с Путиным по войне в Украине. Президент США заявил, что ведет "серьезные переговоры" с российским диктатором Владимиром Путиным по окончанию войны в Украине. Трамп добавил, что переговоры проходят "очень хорошо".

Российский диктатор Владимир Путин рассказал о переговорах с Трампом и заикнулся о захваченных территориях. В то же время он заявил о готовности сотрудничать с иностранными партнерами в сфере редкоземельных металлов на временно оккупированных украинских территориях.

Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что Украина готова к подписанию соглашения с США. Она сообщила, что украинская и американская команды находятся на финальном этапе переговоров по соглашению об украинских полезных ископаемых.

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