'Сейчас все разрушается': Горбач объяснил последствия восхищения Трампа Путиным

Высказывания Трампа дестабилизируют политические процессы и разрушают привычный порядок,

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Трамп разрушает мировой порядок / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы Горбача:

Увлечение Трампа Путиным способствует разрушению мирового порядка

Теперь тот, кто силен, может делать что угодно, и он не будет за это наказан

Путин чувствует себя ненаказанным

Искреннее увлечение Дональда Трампа диктатором Путиным способствует разрушению мирового порядка, который базировался на устоявшихся правилах и принципах международных отношений. Вместо верховенства права теперь доминирует принцип силы. Об этом во время чата на Главреде рассказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач.

"Сейчас все это разрушается. Теперь доминирует другой принцип: тот, кто силен, может делать что угодно, и он не будет за это наказан. Именно это продемонстрировал Путин 10-летней войной против Украины", - отметил он.

Горбач подчеркнул, что Путин чувствует себя ненаказанным. Его не остановили ни санкции, ни ордер Международного уголовного суда, хотя в свое время Дональд Трамп ввел санкции против судьи, который этот ордер выдал (правда, по причине связанной с Израилем и Нетаньяху).

"По большому счету, старого политического порядка уже нет, он нарушен. И Дональд Трамп подхватил эту тенденцию и пошел дальше по этому пути, причем делает это публично", - добавил эксперт.

По его словам, пока действия президента США сводятся преимущественно к риторике, хотя он и подписывает указы, имеющие юридические и политические последствия. Горбач отметил, что в основном Трамп разрушает привычный порядок своей риторикой, которая "шокирует всех, кто так или иначе связан с политическим процессом".

Смотрите видео чата с Владимиром Горбачем, в котором он рассказал, чего ждать от переговоров Трампа, Путина и Зеленского:

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не играет ключевой роли в переговорах о прекращении войны в Украине и поэтому его участие "не очень важно". Также он снова обвинил Джо Байдена и Зеленского в том, что они не смогли предотвратить войну, хотя признал, что Россия напала без веских причин.

В то же время президент США заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский должны встретиться для прекращения войны. По его словам, Россия заинтересована в сделке, а переговоры между Вашингтоном и Москвой стартуют 25 февраля в Саудовской Аравии.

Как сообщал Главред, американский лидер требует, чтобы Украина подписала соглашение с США по минералам на сумму 400-500 млн долларов. В противном случае якобы "будут проблемы".

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Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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