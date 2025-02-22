Трамп сделал новое заявление о цифрах помощи Украине

Теперь Дональд Трамп назвал совсем другие цифры.

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США выделили на помощь Украине 98,1 млрд долларов - Трамп / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

Трамп назвал уже другие цифры помощи Украине

Цифры Трампа совпали с теми, которые называл Зеленский

Украина получила от США военную помощь на сумму 67 миллиардов долларов и еще 31,5 млрд в качестве прямой бюджетной поддержки. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Как сообщает FOX 5 Washington DC, такие слова главы Белого дома прозвучали во время общения с прессой в Вашингтоне.

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Общая сумма американской помощи Киеву – не более 100 миллиардов долларов. Причем речь идет о цифрах, которые ранее и называл президент Владимир Зеленский.

Что известно о помощи Украине от США / Инфографика: Главред

Что такое USAI? Инициатива содействия безопасности в Украине или USAI - это программа финансирования Министерства обороны США для повышения способности Украины эффективно защищаться от российской агрессии путем дальнейшего обучения ее Вооруженных сил, оборудования и консультативных инициатив, пишет Википедия.

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Как сообщал Главред, ранее Трампа заявил, что Украина якобы получила 350 миллиардов долларов от США на войну, в которой "невозможно победить". При этом он назвал президента Владимира Зеленского "диктатором".

В ответ Зеленский назвал цифры помощи Украине от США. Причем они совпали с теми цифрами, которые Трамп озвучил 22 февраля.

"США дали нам около $67 млрд оружием и $31 млрд программами в бюджет. Это точно не стоило $500 млрд, это не серьезный разговор", - сказал президент Украины.

Ранее Трамп предложил Украине подписать соглашение о доступе Штатов к половине редкоземельных металлов на 500 миллиардов долларов. Причем Трамп захотел подписать договор вне зависимости от того, будет ли мирное соглашение.

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