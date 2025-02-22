Трамп сделал новое заявление о цифрах помощи Украине

Кратко:
- Трамп назвал уже другие цифры помощи Украине
- Цифры Трампа совпали с теми, которые называл Зеленский
Украина получила от США военную помощь на сумму 67 миллиардов долларов и еще 31,5 млрд в качестве прямой бюджетной поддержки. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Как сообщает FOX 5 Washington DC, такие слова главы Белого дома прозвучали во время общения с прессой в Вашингтоне.
Общая сумма американской помощи Киеву – не более 100 миллиардов долларов. Причем речь идет о цифрах, которые ранее и называл президент Владимир Зеленский.
Что такое USAI?
Инициатива содействия безопасности в Украине или USAI - это программа финансирования Министерства обороны США для повышения способности Украины эффективно защищаться от российской агрессии путем дальнейшего обучения ее Вооруженных сил, оборудования и консультативных инициатив, пишет Википедия.
Резонансные заявления Трампа о военной помощи Украине – новости по теме:
Как сообщал Главред, ранее Трампа заявил, что Украина якобы получила 350 миллиардов долларов от США на войну, в которой "невозможно победить". При этом он назвал президента Владимира Зеленского "диктатором".
В ответ Зеленский назвал цифры помощи Украине от США. Причем они совпали с теми цифрами, которые Трамп озвучил 22 февраля.
"США дали нам около $67 млрд оружием и $31 млрд программами в бюджет. Это точно не стоило $500 млрд, это не серьезный разговор", - сказал президент Украины.
Ранее Трамп предложил Украине подписать соглашение о доступе Штатов к половине редкоземельных металлов на 500 миллиардов долларов. Причем Трамп захотел подписать договор вне зависимости от того, будет ли мирное соглашение.
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