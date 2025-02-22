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"Он его идеал правителя": Горбач объяснил, почему Трамп так восхищен Путиным

Алёна Воронина
22 февраля 2025, 05:35
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Трамп хотел бы быть не ограниченным своим собственным государством и институциями, а также не быть ограниченным в мире какими-то сдерживаниями и противовесами.
'Он его идеал правителя': Горбач объяснил, почему Трамп так восхищен Путиным
Горбач объяснил, почему Трамп так восхищен Путиным/ коллаж Главред, фото: скрин YouTube

Кратко:

  • Путин является ролевой моделью мирового лидера в воображении Трампа
  • Трамп когда-то даже говорил, что хотел бы быть таким, как Путин
  • По факту сейчас Трамп выполняет повестку дня, заданную Путиным

Образ российского диктатора Владимира Путина является ролевой моделью мирового лидера в воображении президента США Дональда Трампа.

Трамп хотел бы быть таким, как Путин, подражать ему в действиях, не быть ограниченным своим собственным государством и институтами и не быть ограниченным в мире какими-то сдерживаниями и противовесами. Такое мнение высказал исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач во время чата на Главреде.

"Фиона Гилл, сотрудница Государственного департамента США, которая работала во время первой каденции Дональда Трампа, а перед его избранием на второй срок уволилась, публично говорила о том, что Трамп в ее присутствии очень благосклонно высказывался о Владимире Путине, более того, из его уст прозвучала фраза "я бы хотел быть таким, как он". То есть Путин - это ролевая модель мирового лидера в воображении Дональда Трампа. Он хотел бы быть таким, как Путин, подражать ему в действиях, не быть ограниченным своим собственным государством и институтами и не быть ограниченным в мире какими-то сдерживаниями и противовесами", - отметил Горбач.

По его словам, Трамп хотел бы иметь абсолютную власть на абсолютный произвол. Это идеал политического правителя Дональда Трампа.

Эксперт подчеркнул, что мы живем в таком мире, где двумя мощными ядерными державами управляют люди такого типа.

"Поэтому у меня плохая новость для всех: Трамп будет (и за его первые три недели второй каденции мы уже это увидели) реализовывать повестку дня Владимира Путина, связанную с разрушением существующего строя и мирового порядка, подрывая основы правового государства США, нарушая указами Конституцию США и так далее", - сказал он.

Горбач отметил, что Трамп сейчас ведет себя так, как хотел вести себя еще в первую свою каденцию, но ему этого не позволяли люди, которые были возле него и которых он сам назначал на ведущие должности.

"Эти люди тогда говорили ему: "Этого делать нельзя, за это можно получить по рукам". Трамп увольнял таких людей и набирал новых, которые так же говорили, что этого делать нельзя. И сейчас наконец Дональд Трамп дорвался до ситуации, когда он смог назначить на должности только тех людей, которые будут молча выполнять все его поручения, не будут его критиковать, а главное - не будут говорить ему, что чего-то нельзя. Поэтому сейчас Дональду Трампу можно все. Он имеет неограниченную власть в США и чувствует себя неограниченным в своих действиях на глобальной арене. Поэтому Дональд Трамп по факту, хочет он того или нет, выполняет повестку дня, заданную Владимиром Путиным", - подытожил Горбач.

Смотрите видео чата с Владимиром Горбачем, в котором он рассказал, чего ждать от переговоров Трампа, Путина и Зеленского:

Война в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, депутат Европарламента заявил, что Трамп требует, чтобы Европа "сдала" Украину России за 3 недели. Президент США шантажирует европейцев выводом американских войск с континента.

Также ранее сообщалось, что Трамп рассердился на Зеленского - Вашингтон и Киев готовят новое соглашение. Несколько помощников Зеленского якобы уговаривали его согласиться на обновленное предложение по природным ресурсам, чтобы избежать усиления конфронтации.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил об опасности капитуляции Украины. Справедливый мир в Украине не может быть достигнут путем прекращения огня, потому что это приведет к капитуляции страны, заявил он.

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Кто такой Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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