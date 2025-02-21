"Путин дойдет до Львова": Сотник сказал, на что Украине никогда нельзя соглашаться

Режим прекращения огня будет не на руку Украине, а ей во вред. И Путин этот режим все равно нарушит через определенное время.

https://glavred.info/ukraine/putin-doydet-do-lvova-sotnik-skazal-na-chto-ukraine-nikogda-nelzya-soglashatsya-10641410.html Ссылка скопирована

Сотник сказал, на что Украине никогда нельзя соглашаться/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Основные тезисы Сотника:

Если будет достигнут режим прекращения огня, Украине это навредит

Путин все равно через определенное время нарушит этот режим

Глава Кремля подготовится и дойдет до Львова или устроит провокацию на АЭС

Если будет достигнут режим прекращения огня, это будет не на руку Украине, а во вред. При этом такой режим долго не продержится - российский диктатор Владимир Путин его нарушит.

Такое мнение высказал главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник в интервью Главреду.

"Длительное время режим прекращения огня не будет поддерживаться. Зеленский уже заявил, что без США Украина не победит, то есть он уже склонен к тому, чтобы его продавили. Почему же без Штатов не победить? А с британцами? А с французами? Другое дело, что их надо убеждать в том, что в Украине должна быть совсем другая армия - не миролюбивые "голубые каски", а армия, которая вступит в войну с авиацией и артиллерией, и будет мочить мерзость на территории Украины", - отметил Сотник.

По его словам, если будет достигнут режим прекращения огня, то он навредит Украине, и Путин через некоторое время его нарушит, а к этому у российского диктатора будет время хорошо подготовиться.

"Он (режим прекращения огня - ред.), во-первых, будет не на руку Украине, а ей во вред, а, во-вторых, этот режим в любом случае Путин нарушит через некоторое время. Подмоет подхвостье, почистит перышки - и нарушит. И пойдет дальше. Но он уже усвоит уроки прошлого и подготовится так, что дойдет до Львова или сделает что-то под чужим флагом на Запорожской или Курской АЭС. Курская АЭС пока не взята под контроль ВСУ, но Путин может все сделать и обвинить в этом Украину", - отметил журналист.

Он подчеркнул, что "с дьяволом никогда нельзя садиться за стол переговоров, нельзя под него прогибаться".

Смотрите интервью с Александром Сотником, в котором он рассказал, как РФ превращает США в союзника, и что дальше будет с войной в Украине:

Война в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, депутат Европарламента заявил, что Трамп требует, чтобы Европа "сдала" Украину России за 3 недели. Президент США шантажирует европейцев выводом американских войск с континента.

Также ранее сообщалось, что Трамп рассердился на Зеленского - Вашингтон и Киев готовят новое соглашение. Несколько помощников Зеленского якобы уговаривали его согласиться на обновленное предложение по природным ресурсам, чтобы избежать усиления конфронтации.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил об опасности капитуляции Украины. Справедливый мир в Украине не может быть достигнут путем прекращения огня, потому что это приведет к капитуляции страны, заявил он.

Читайте также:

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред