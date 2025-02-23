РФ замедляет наступление, но укрепляет позиции с помощью Трампа - The Telegraph

Семимесячная битва за Торецк иллюстрирует общий ход войны, которая приближается к третьей годовщине, считают в издании.

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Битва за Торецк имеет стратегическое значение / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/93OMBr

Что написано в статье The Telegraph:

Битва за Торецк имеет стратегическое значение

Последние месяцы стали самыми смертоносными для российской армии

Характер войны изменился

Битва за Торецк, некогда важный шахтерский город, имеет стратегическое значение. Его падение могло бы открыть российским войскам путь к промышленному центру Константиновка, расположенному в 20 км к северо-западу. Оттуда они могли бы продвинуться к последним неоккупированным городам Донецкой области: Дружковки, Краматорска, Славянска и Лимана. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Захват этих городов дал бы России полный контроль над Донецком, что является одной из ее главных целей в войне. Это особенно важно на фоне переговоров между Москвой и Вашингтоном, которые могут привести к уступкам Украины в обмен на мир.

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Семимесячная битва за Торецк иллюстрирует общий ход войны, которая приближается к третьей годовщине. Она демонстрирует, как Россия медленно, но упорно продвигается, несмотря на огромные потери.

По оценкам Украины, за последний год Россия потеряла столько же солдат, сколько за первые два года войны.

"Нам трудно их оттеснить, потому что им безразлично, сколько их людей погибнет. Если один солдат погибает, они просто присылают еще двух", - говорит Юрий с позывным "Гагарин", командир минометной роты в Торецке.

Этот подход объясняет высокий уровень потерь, который не наблюдался в Европе со времен Второй мировой войны. Война больше напоминает Первую мировую, когда российские войска штурмуют позиции под интенсивным огнем.

Последние месяцы стали самыми смертоносными для российской армии: ежедневные потери иногда превышали 1500 человек. За 2024 год россияне могли захватить 4168 квадратных километров территории, однако в процессе понесли 427 000 потерь (погибших и раненых), согласно данным Института изучения войны (ISW).

Что касается Торецка и других городов Донецкой области, России, вероятно, придется и дальше одерживать дорогие и малозначимые победы, а не совершать значительные прорывы.

В штабе бригады под Краматорском майор Дмитрий Мокич контролирует ситуацию через экраны в подземном бункере командного пункта. Системы радиоэлектронной борьбы позволяют следить за каждым уголком Торецка.

По видеозаписям становится понятно, почему бои за город такие тяжелые. Любое движение сразу замечают операторы дронов, например Octopus. Использование бронетехники здесь только привлекает внимание противника.

"Характер войны изменился. Современный танк Т-90 стоит миллионы долларов, но мы можем уничтожить его несколькими дронами FPV, которые стоят всего несколько тысяч долларов. Россияне сейчас в основном передвигаются пешком, или на мотоциклах и багги. Даже тогда это рискованное дело", - говорит Мокич.

Россия, имея население в четыре раза больше, чем Украина, мобилизовала большое количество осужденных и эффективно вербует новобранцев. Кроме набора солдат из Северной Кореи, Россия пополняет армию от 600 до 1000 бойцов ежедневно, что позволяет ей держать 400 000 военных на линии фронта против 250 000 украинцев.

В результате Россия пока компенсирует свои потери, продолжая захват территорий в Донецкой области. В октябре 2023 года она взяла Угледар, а в 2024 году - Курахово и Великую Новоселку. Эти успехи дополняют захват Бахмута в мае 2023 года и Авдеевки в феврале 2024 года. Все эти битвы стали символами российской тактики массовых атак.

"Российские войска легко расходуются... они не верят, что их люди стоят спасения", - отмечает Анжелика Эванс, российский аналитик ISW.

Торецк / Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, начальник Купянской городской военной администрации 18 февраля заявил, что войска РФ вплотную подошли к Купянску. Враг близко, пытается наступать и применяет беспилотники.

Оккупанты РФ приближаются к Днепропетровской области, пишет The New York Times. Как полагают журналисты, если враг начнет наступательные действия и на Днепропетровщине, это может осложнить переговорную позицию Киева.

Россияне пытаются захватить как можно больше территорий Украины перед возможным начало переговоров, считает эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко. Покровск – не исключение. Враг намерен использовать паузу в войне как передышку, чтобы потом наступать с новыми силами.

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Торецк Торецк (в 1936—2016 годах — Дзержи́нск) – город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия. После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался самым крупным городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек. Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления. Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает в качестве плацдарма для последующего наступления на захваченную россиянами Горловку.

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