Десятки взрывов в разных регионах: новые детали уникальной операции ГУР в России

В дальнейшем случаев взрывов FPV-очков будет только больше из-за масштабирования их производства на территории России, отмечают украинские СМИ.

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ГУР провели уникальную операцию на территории России - первые детали / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

За взрывами FPV-очков в российской армии стоит ГУР

Очки со взрывчаткой доставляли в подразделения БпЛА российские волонтеры

В российской армии произошла серия взрывов FPV-очков во время их использования операторами дронов. За этими инцидентами стоят специалисты Главного управления разведки Украины, сообщили агентству Интерфакс-Украина источники в украинских спецслужбах.

Российские пропагандисты сообщают о десятках таких случаев, произошедших в начале февраля в разных регионах РФ. По данным источников, взрывчатку встроили внутрь очков, которые российские волонтеры передавали пилотам FPV-дронов.

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Операция предусматривала закупку крупной партии устройств, которые специалисты ГУР оснастили механизмом дистанционного подрыва. После этого, по координации с украинской разведкой, "заминированные" очки были доставлены российскими волонтерами в боевые подразделения БпЛА.

"Впоследствии таких фактов будет значительно больше, ведь теперь "бандеровские тайники", где изготавливают очки с сюрпризом для российских оккупантов, есть уже не только в украинских Карпатах, но и в российской Сибири", - отметили авторы операции.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь с 6 на 7 февраля 2025 года на территории воинской части 52116 в Долгопрудном, что под Москвой, прогремел мощный взрыв. По данным ГУР, взрывчатка уничтожила два российских радиолокационных комплекса Валдай, предназначенные для автоматического обнаружения и противодействия БПЛА.

Ранее, в ночь с 27 на 28 января, в Воронеже были уничтожены два российских комплекса радиоэлектронной борьбы. Оккупанты планировали отправить их в зону боевых действий, однако пожар вывел их из строя. По информации Главного управления разведки Украины, эти системы были расположены на заводе Протек, где их и производят.

Также украинская разведка осуществила масштабную атаку на российского оператора МегаФон, что вызвало серьезные сбои в связи и интернете в ряде регионов РФ. По сообщениям украинских СМИ со ссылкой на источники, в пятницу, 24 января, клиенты оператора в течение дня сталкивались с перебоями в работе мобильной связи и доступа к интернету.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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