Чего ждать от армии Путина в 2025 году: в ГУР сделали прогноз

Российские оккупанты активизировались сразу на нескольких направлениях, но их задача неизменна, сказал боец ГУР.

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Оккупанты в этом году будут пытаться полностью захватить Донецкую область - военный / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

Чего ждать от оккупантов:

Враг активизировался, в том числе, и на Запорожском направлении

Целью россиян остается оккупация всей Донецкой области

Оккупационные войска агрессора России в конце 2024-го – начале 2025-го года усилили свои атаки сразу на нескольких направлениях.

Их ключевая "задача" остается неизменной – выход на административные границы Донецкой области. Об этом заявил командир тактической группы Артан Главного управления разведки Минобороны Украины Михаил с позывным Фантом.

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"У них на пути сейчас Курахово и Покровск, где идут ожесточенные бои. Далее они активизировались на Запорожском направлении. Там пока они действуют точечно, осуществляют определенные наступательные действия, но пока без глобальных результатов. То есть, оккупантам не удается достичь своей цели, в том числе благодаря нашим собратьям", - рассказал он в интервью Украинскому радио.

По словам бойца, оккупанты задействовали значительные силы, но предприняли неудачные действия и понесли огромные потери.

"Об этом говорят страшные, вопиющие числа - это 48 тысяч примерно потерь у них личного состава. В 23-м году они себя более сдержанно вели. Мы, как подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан", встретили Новый год на позициях. Достаточно тяжело идут там бои, с определенными перерывами. Нам не только удается сдерживать врага, но и проводить точечные контрнаступательные действия и даже двигаться вперед", - подчеркнул боец.

Бои в Донецкой области – что происходит на фронте:

Как сообщал Главред, войска РФ оккупировали почти весь город Курахово.

Аналитики DeepState считают, что враг планирует дальнейшее продвижение и уже перебрасывает подразделения на Мирноград.

Кратко о Курахово / Инфографика: Главред

Где находится Курахово Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти каждый день. Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской общине на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

Россияне пытаются прорваться ближе к Мирнограду, сказал исполняющий обязанности начальника Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк. Оккупанты ежедневно обстреливают город и осуществляют попытки прорыва оборонительных позиций ВСУ в окрестностях.

Враг пытается взять Покровск "в клещи", заявил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов. Ситуация остается напряженной, но пока врагу не удалось достичь таких успехов, чтобы напрямую угрожать городу.

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