'Грызня ФСБшников': в Приморске прогремел взрыв в кабинете коллаборанта

Взрыв в кабинете Подсудевского в оккупированном Приморске организовали сотрудники ФСБ из Москвы.

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Взрыв в Приморске / коллаж: Главред, фото: ГУР, Википедия

Кратко:

Во временно оккупированном городе Приморск произошел взрыв

Он прогремел в кабинете коллаборанта Романа Подсудевского

За взрывом стоят сотрудники ФСБ РФ

Во временно оккупированном городе Приморск произошел взрыв в кабинете коллаборанта Романа Подсудевского. Его организовали сотрудники ФСБ РФ. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Отмечается, что 23 февраля ночью в Приморске прогремел мощный взрыв в кабинете так называемого руководителя незаконного учреждения "Мои документы" Романа Подсудевского.

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В ГУР подчеркнули, что Подсудевский - предатель Украины, бывший высокопоставленный чиновник Госпогранслужбы, который сбежал во временно оккупированный Крым в 2015 году. Там он работал на гауляйтера Сергея Аксенова и начал сотрудничать с чекистами так называемого управления ФСБ по республике Крым.

В разведке отметили, что между этим управлением спецслужбы и другим кланом ФСБ продолжается вражда за денежные потоки на временно оккупированной части Запорожской области.

"Собственно, взрыв в кабинете Подсудевского в оккупированном Приморске организовали ФСБшники из Москвы, и это стало еще одним проявлением грызни между чекистами за дерибан", - говорится в сообщении.

В ГУР считают, что так агенты ФСБ из Москвы хотели предупредить коллаборанта, что ему нужно "поумерить аппетиты" и быть более сговорчивым. На этом фоне внутри ФСБ начались проверки.

Ликвидация коллаборантов - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 24 декабря в оккупированном Бердянске взорвалась машина. По предварительной информации, в автомобиле передвигался глава оккупационного совета Василий Нечет.

3 сентября во временно оккупированном Мариуполе неизвестные совершили нападение на коллаборанта Олега Носенко, который во время российской оккупации занимает должность "главы Мариупольского совета".

Кроме того, 5 мая в оккупированном Бердянске Запорожской области ликвидировали коллаборанта, который был организатором застенков в исправительной колонии. Под его автомобиль было заложено взрывное средство, в результате подрыва которого коллаборационист скончался на месте.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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