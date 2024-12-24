В оккупированном Бердянске могли взорвать автомобиль топ-коллаборанта

По предварительной информации, в автомобиле передвигался председатель оккупационного совета Василий Нечет.

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В машине якобы передвигался председатель оккупационного совета Василий Нечет / коллаж: Главред, фото: t.me/brdVP, t.me/andriyshTime

Коротко:

До оккупации города Нечет был заведующим дома культуры

На месте происшествия работала скорая помощь

Нечет подозревается в совершении коллаборационистской деятельности

Во вторник, 24 декабря, в оккупированном Бердянске взорвалась машина. По предварительной информации, в автомобиле передвигался председатель оккупационного совета Василий Нечет. Об этом сообщает "Бердянск Сегодня".

Отмечается, что в настоящее время оккупационные власти города не предоставляли никаких комментариев по ситуации. Пока отсутствует точная информация о причине взрыва и есть ли пострадавшие. По информации от местных жителей, на месте происшествия работала скорая помощь и кого-то забрали в больницу.

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Впоследствии журналисты получили информацию, что автомобиль может принадлежать главе оккупационного совета города Василию Нечету.

До оккупации города Нечет был заведующим дома культуры "Нефтехимик". После прихода оккупантов в город, он перешел на их сторону. Впоследствии записался в ряды партии "Единая Россия" и был назначен председателем оккупационного совета. Также он активно склонял других работников культуры к сотрудничеству с оккупантами.

Нечет подозревается Нацполицией Украины в совершении коллаборационистской деятельности, то есть совершении действий, направленных на добровольное избрание гражданином Украины в незаконные органы власти, созданных на временно оккупированной территории.

В то же время руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко сообщил, что сейчас уточняется информация о взрыве автомобиля, чтобы можно было сделать окончательные выводы.

Ликвидация топ-военных РФ - последние новости

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Шатский занимался модернизацией российских крылатых ракет X-59 до уровня X-69, а также внедрял новые БПЛА.

Утром 17 декабря в Москве был ликвидирован начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Подрыв топ-военного страны-агрессора является спецоперацией Службы безопасности Украины.

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