Цели в ряде областей: какие города хочет захватить Путин перед мирными переговорами

Россия стремится оккупировать значительные территории Украины до начала или в рамках политического процесса мирных переговоров.

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Какие города хочет захватить Путин перед мирными переговорами / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какие города и области хочет оккупировать Путин

Какие есть 3 сценария окончания войны в Украине

Готов ли Путин к территориальным уступкам в рамках мирных переговоров

Есть ли у россиян силы захватить Херсон и Запорожье

Россия продолжает реализовывать свои агрессивные планы в отношении Украины, стремясь расширить контроль над дополнительными территориями перед возможными мирными переговорами. В частности, Кремль заявил, что аннексированные регионы - Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области - являются "неприкосновенными" и не подлежат обсуждению.

Главред собрал главное, что стоит знать о целях Кремля перед началом мирных переговоров.

Угроза наступления на Херсонщине и 3 сценария окончания войны

Россия стремится обосновать свои территориальные претензии на всю Херсонскую область еще до начала мирных переговоров, поэтому ее войска не прекращают попыток закрепиться на правом берегу Днепра.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на начальника Херсонской ОГА Александра Прокудина, российские военные пытаются форсировать реку в четырех местах, чтобы аргументировать свои претензии на регион. Это один из четырех украинских областей, которые Кремль стремится аннексировать.

"Ежедневно они пытаются пересечь реку. Мы получили информацию от нашей разведки, что российский заместитель командира сказал военным, что они должны любой ценой форсировать реку. Хотя не все солдаты готовы к этому", - рассказал Прокудин журналистам.

По словам Прокудина, российским войскам было приказано захватить хотя бы одно село на правом берегу Днепра до начала переговоров, однако эти планы провалились, а потери оккупантов оказались значительными.

"Российские наступления происходят в четырех местах: через болотистые острова на устье Днепра, опасную серую зону; в месте Антоновского и железнодорожного мостов на востоке от города Херсон; а также в селах Львовское и Змиевка, последнее из которых расположено выше по течению от разрушенной дамбы Новой Каховки", - рассказал Прокудин изданию.

Херсонщина имеет стратегическое значение, поскольку расположена в устье главной водной артерии Украины. До полномасштабного вторжения ее население насчитывало около миллиона человек, тогда как сейчас на подконтрольной Украине территории осталось лишь 155 тысяч. При этом российская армия регулярно атакует прибрежные районы дронами и артиллерией.

Несмотря на неудачи, Россия не отказывается от планов захвата региона. По мнению Прокудина, враг стремится закрепиться на правом берегу, чтобы продемонстрировать свое присутствие и выдвинуть претензии на всю область.

Начальник Херсонской ОГА в интервью The Guardian очертил три возможных сценария завершения войны. Один из них предполагает, что в Украине к власти придет пророссийский президент, который в конце концов согласится передать часть территорий России. Это приведет к смещению российских границ ближе к Европе, отмечает издание.

Наиболее благоприятным вариантом он считает заключение мирного соглашения, которое гарантировало бы Украине безопасность со стороны Европы и других партнеров. В то же время пока неясно, готовы ли европейские страны действовать самостоятельно без поддержки США.

Третий и, по мнению Прокудина, наиболее вероятный сценарий - это замораживание конфликта на текущей линии фронта. Впрочем, он предостерегает, что такой вариант опасен для Украины, поскольку даст России время на перегруппировку и восстановление ресурсов перед новым этапом боевых действий, пишет The Guardian.

Россия не имеет возможности захватить крупные города военным путем, поэтому Кремль пытается добиться от Украины отказа от Запорожья, Херсона и Краматорска через политическое давление и переговоры. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным ISW, Москва продолжает заявлять о намерении полностью контролировать Запорожскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области. Однако крупные города, такие как Запорожье (706 тыс. жителей), Херсон (275 тыс.) и Краматорск (147 тыс.), остаются под контролем Украины.

Аналитики отмечают, что оккупация этих территорий повлечет масштабный гуманитарный кризис, поскольку Россия, вероятно, применит репрессии, депортации и принудительную ассимиляцию, как на ранее захваченных землях.

Несмотря на это, наступательные действия РФ фактически остановились из-за значительных потерь в технике и личном составе. Поэтому Кремль использует дипломатическое давление и пропаганду, чтобы заставить Украину отказаться от контроля над ключевыми городами.

Какие области Украины хочет оккупировать Россия

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что прекращение боевых действий на линии фронта не предусмотрено. По его словам, РФ продолжит войну за территории, которые уже внесла в свою Конституцию - Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области, даже несмотря на то, что часть из них до сих пор не контролирует.

Такое заявление Лавров сделал 26 февраля. Он также подчеркнул, что Россия выступает против размещения миротворцев.

"Нельзя идти на договоренность, которая нацелена на достижение одной единственной цели - снова накачать Украину оружием. Некоторые говорят, были идеи, "давайте оставим линию соприкосновения, это российская, это украинская". Во-первых, такого не будет. У нас есть конституция, основанная на волеизъявлении людей", - заявил глава МИД РФ.

Напомним, что временно оккупированные территории Херсонской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей РФ незаконно включила в свою Конституцию, утверждая, что они являются частью страны.

Какова цель заявлений Лаврова об оккупации еще двух областей Украины

Россия пытается повысить ставки перед переговорами с США и лично Дональдом Трампом. Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, именно этим объясняется заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно Херсона и Запорожья, которые Москва уже внесла в свою Конституцию.

"На это никто не пойдет, и это Россия знает", - указывает Андрей Коваленко.

Коваленко отметил, что Россия традиционно ведет дипломатию по принципу: "выдвигать абсурдные требования, а потом уступать часть в обмен на выгоду". Она создает нереалистичные условия, делает их предметом переговоров и использует для получения уступок в действительно важных для себя вопросах. Сейчас главный интерес РФ - ослабление санкций, которые оказывают значительное влияние на ее экономику.

"Такая стратегия у Путина, и эта стратегия не должна сработать в будущем", - резюмировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко.

Готов ли Путин к территориальным уступкам

Риторика Владимира Путина и представителей Кремля свидетельствует, что Россия не отказалась от своих максималистских территориальных стремлений и не готова ни к каким уступкам.

Как отмечается в отчете Института изучения войны (ISW), российское руководство продолжает отвергать переговорные условия, предложенные США, вместо этого требуя от Украины уступить территории, которые даже не находятся под российской оккупацией.

27 февраля, выступая перед коллегией ФСБ, Путин заявил, что спецслужбы и в дальнейшем будут усиливать свою деятельность на Донбассе и в так называемой "Новороссии". В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти территории "неотъемлемой" частью России.

Аналитики отмечают, что в российском дискурсе "Новороссия" охватывает всю восточную и южную Украину, в частности Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области. Однако даже среди российских ультранационалистов идут споры относительно ее четких границ.

Ранее Путин требовал, чтобы Украина отдала Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, хотя значительная часть последних трех регионов остается под контролем Украины. При этом он неоднократно заявлял о намерении расширить захваченные территории за пределы административных границ этих незаконно аннексированных областей.

"Новые официальные заявления России о том, что вымышленный регион "Новороссия" является частью России, указывают на то, что Путин сохраняет свои максималистские территориальные амбиции и не желает идти на территориальные уступки", - говорится в отчете.

Российские войска контролируют незначительную часть Харьковской области и Кинбурнскую косу в Николаевской области, одновременно пытаясь продвинуться к границе с Днепропетровской областью. Кремль может использовать эту ограниченную оккупацию как повод для дальнейших требований о территориальных уступках со стороны Украины.

"ISW продолжает оценивать, что Путин остается незаинтересованным в добросовестных переговорах, которые требуют компромиссов, и считает, что сможет достичь своих военных целей в средне- и долгосрочной перспективе", - отметили аналитики.

Президент США Дональд Трамп 26 февраля заявил, что Россия должна будет пойти на компромиссы в мирных переговорах, и подчеркнул, что Соединенные Штаты "безусловно, будут пытаться вернуть Украине как можно больше территорий".

Аналитики ISW отмечают, что указания Кремля государственным СМИ по освещению последних контактов между США и Россией свидетельствуют о стремлении Владимира Путина манипулировать Дональдом Трампом и ослабить единство Запада.

Есть ли у россиян силы захватить Херсон и Запорожье

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду заявил, что российский МИД продолжает настаивать, что Москва не прекратит огонь и не будет вести переговоры, пока ей не "подарят" Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области - территории, которые были внесены в ее Конституцию.

По его мнению, эта позиция России оторвана от реальности, но даже в сложной ситуации Кремль продолжает выдвигать ультиматумы. В то же время сама РФ имеет значительные проблемы, в частности в Курской области.

"От этого Россия и будет отталкиваться. Она не будет идти на контакт, пока россияне не закроют вопрос Курской области, пока не закроют вопрос с украинскими областями, которые они хотят окончательно оккупировать. Но им этого никто не даст сделать - никто не позволит им снова оккупировать Херсон и захватить Запорожье, да и сил у них на это нет", - сказал Коваленко.

Коваленко отмечает, что России крайне необходима пауза, чтобы восстановить военный потенциал. Через полгода или год она может начать новое, еще более масштабное и кровавое наступление, имея больше ресурсов. При этом Москва стремится получить территориальные уступки, не прилагая значительных усилий.

Сможет ли РФ начать массированное наступление на Днепропетровщине

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука во время чата на Главреде оценил возможность проведения россиянами масштабных наступательных операций.

"Не исключаю, что Путин будет пытаться перейти из Донецкой области на Днепропетровщину. Имею осторожные любительские надежды, что на Харьковщине и Херсонщине мощных попыток наступления россиян не будет. А вот в Запорожье - вполне возможны", - сказал он.

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