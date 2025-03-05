У Трампа провели первые переговоры с Зеленским и заявили о двух просьбах – CNN

Кратко:
- У Трампа призвали Зеленского к восстановлению отношений
- Вашингтон стремится подписать с Киевом договор о полезных ископаемых
Представители президента Соединенных Штатов Дональда Трампа провели первые негласные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после словесной перепалки в Белом доме. Они призвали Киев возобновить контакты с Вашингтоном и подписать соглашение по редкоземельным металлам.
Как сообщает CNN, у Трампа акцентировали внимание на том, что отношения Киева и Вашингтона нужно как можно скорее стабилизировать. Американцы призывали это сделать еще до выступления Трампа в Конгрессе.
Один из тех, кто говорил с Зеленским, - специальный представитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог.
Перепалка Зеленского и Трампа в Белом доме и отношения Украины и США – что известно:
Как сообщал Главред, 28 февраля во время встречи в Белом доме произошла словесная перепалка между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом. Американцы "призывали" Зеленского прекратить боевые действия без какой-либо конкретики относительно гарантий безопасности. Случился скандал, по итогам которого визит Зеленского досрочно завершился.
4 мая Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина стремится к миру и готова как можно скорее начать переговорный процесс.
Он назвал шаги, которые должна выполнить агрессор Россия: освобождение пленных и немедленное перемирие в небе и на суше.
В ходе выступления в Конгрессе Трамп сказал, что получил письмо от Зеленского.
"Получил важное письмо от президента Зеленского, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир", - добавил Трамп и предположил, что Россия тоже, возможно, готова к переговорам.
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Что известно о CNN?
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
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