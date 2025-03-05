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Как Украина может компенсировать отсутствие помощи США: неожиданный прогноз

Алексей Тесля
5 марта 2025, 17:38
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Потребности Украины в определенных видах военной техники, европейцы смогут закрыть, считает Тарас Загородний.
ВСУ, Загородний
Тарас Загородний оценил перспективы завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Главред

Главное:

  • Потребности Украины в технике европейцы смогут закрыть
  • Европейцы могут профинансировать закупку вооружений для Украины

Политический эксперт Тарас Загородний прокомментировал вопрос о том, способна ли Европа полностью компенсировать Украине отсутствие военной помощи США.

"Сейчас – нет. Ведь Европа не производит, например, тех же ракет для Patriot", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Вместе с тем эксперт не исключает, что потребности Украины в технике (танки, тралы и прочее), европейцы смогут закрыть.

"Да, F-16 Европа не производит, но есть же Gripen, Rafale, Tornado и пр., но вопрос – как быстро Европа сможет все это сделать. И это большой вопрос", - говорит он.

Вместе с тем собеседник не исключил, что европейцы могут профинансировать закупку вооружений для Украины.

"Например, хорошая оборонка в Швеции, и теми же гаубицами Archer все довольны. Но Европа все будет медленно делать, это очевидно. Для Украины сейчас достаточно закупить у американцев оружие для того, чтобы "добить" правильную позицию россиян – их согласие на границы 24 февраля 2022 года, и даже на границы 1991 года. Это только американцы могут сделать без вопросов", - добавил Загородний.

Ранее сообщалось о том, что США запретили Британии передавать разведанные Украине. Решение касается британского Главного управления разведки, шпионских агентств и разведывательных подразделений Министерства обороны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американский президент Дональд Трамп не снял запрет на поставку вооружений или другой крупной помощи Украине. Свое выступление в Конгрессе глава Белого дома посвятил, в основном, внутренней ситуации в Штатах.

Как сообщал Главред, журналисты The Washington Post ранее сообщили, что Трамп остановил помощь Украине, чтобы заставить Киев начать переговоры с РФ. Один из американских чиновников заявил, что решение может быть отменено, если Зеленский, мол, продемонстрирует готовность вести мирный диалог с Москвой.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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