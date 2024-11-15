Большое пополнение авиации: Украина усилила позиции в небе - Романенко

Союзники передали Украине боевые самолеты и вертолеты различных модификаций, в частности истребители F-16 и МиГ-29.

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Новые поставки позволят уничтожать больше вражеских целей / Коллаж: Главред, фото: pixabay, US Air Force

Что сказал Романенко:

Украина может использовать авиацию для обороны и для ударов по целям РФ

Вопрос передачи МиГ-29 может решиться за неделю

Чехия покрыла потери ВС ВСУ в ударных вертолетах

Франция готовится передать Украине шесть истребителей Mirage 2000-5F, кроме этого украинским пилотам уже передали F-16, МиГ-29 и ударные вертолеты Ми-24, что усилило Воздушные Силы.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. Антонова Валерий Романенко.

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"Я считаю, что это очень позитивный момент. К тому же самое главное, что сказали официальные представители Франции, что этот самолет будет сочетать в себе возможности двух вариантов "Миража". Имеется в виду Mirage-2000D, который является носителем крылатых ракет SCALP, и Mirage-2000-5F. То есть его можно будет использовать и для целей противовоздушной обороны, и для ракетных ударов пока по временно оккупированной территории Украины", - подчеркнул он.

Mirage-2000 / Инфографика: Главред

Если западные партнеры таки предоставят Украине разрешение на удары вглубь страны-агрессора России, то эти самолеты можно будет использовать и для уничтожения вражеских целей там.

Романенко напомнил, что у Украины есть возможность получить дополнительные истребители МиГ-29 от Польши, о чем на днях объявил президент страны Анджей Дуда.

"Я думаю, что в случае крайней необходимости этот вопрос будет решен в недельный срок. Потому что от НАТО нужны не самолеты, а нужны гарантии", - предположил эксперт.

Чехия также передала Украине достаточно ударных вертолетов Ми-24, которые позволили восполнить потери Воздушных сил ВСУ. Теперь украинские пилоты имеют больше возможностей, чтобы подлететь к линии боевых действий и запустить ракеты по противнику.

Передача Украине авиации - что известно

Напомним, Главред писал, что во Франции пообещали, что Украина в ближайшие месяцы получит самолеты Mirage 2000. Первые борта будут предоставлены уже в начале 2025 года.

Ранее стало известно, что кроме самих истребителей Украине предоставили крылатые авиабомбы Joint Standoff Weapon (JSOW) к истребителям F-16. Речь идет о бомбах с кассетной боевой частью и дальностью до более 70 миль или 112 км.

Накануне временный поверенный Польши в Украине Петр заявил, что Польша сможет передать собственные истребители МиГ-29 Украине. Впрочем, только тогда, когда получит западные истребители от союзников для собственных нужд.

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Кто такой Валерий Романенко Валерий Романенко - авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

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