Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Поражение самолетов РФ реактивными дронами: у Украины может быть новый козырь

Мария Николишин
16 января 2025, 16:45
225
По словам эксперта, в Украине появляются реактивные дроны, сейчас заканчиваются их испытания.
Поражение самолетов РФ реактивными дронами: у Украины может быть новый козырь
В Украине появляются реактивные дроны / коллаж: Главред, фото: Википедия, tro.mil.gov.ua

Главное из заявления эксперта:

  • Украина сможет поражать самолеты РФ реактивными дронами
  • Сейчас россияне успевают поднимать их в воздух

Уже скоро Украина сможет поражать самолеты страны-агрессора России реактивными дронами, которые сейчас проходят испытания. Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире Киев24.

Он отметил, что сейчас украинским дронам не удается уничтожать самолеты на аэродромах РФ, поскольку россияне успевают поднимать их в воздух.

видео дня

Говоря об ударах Украины по аэродрому "Энгельс" в РФ, эксперт добавил, что россияне его хорошо защищают, потому что это основная база стратегической авиации.

По его словам, на поверхности этой базы мало что есть, она организована так, что все взрывоопасные вещи, в частности ракеты и другие снаряды, находятся под землей.

"Самолеты не под землей. Но пока нашими дронами мы долетаем, они успевают подняться в воздух. Вопрос сейчас только в скорости наших дронщиков. Но уже появляются реактивные дроны, заканчиваются испытания. Скоро будем видеть", - подчеркнул Криволап.

По его мнению, также будет возможность поражать самолеты баллистическими ракетами, когда они появятся в большом количестве.

Удары по территории РФ - что известно

Как сообщал Главред, 14 января украинские дроны поразили по меньшей мере два резервуара Саратовского нефтеперерабатывающего завода. НПЗ, по которому был нанесен удар, расположен недалеко от авиабазы стратегической авиации "Энгельс", где расположены Ту-95 и Ту-160, которые российская армия систематически использует для обстрелов территории Украины.

Также известно, что Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам россиян. Были поражены цели на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине России. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и республике Татарстан.

Кроме того, 10 января ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

Читайте также:

Кто такой Константин Криволап?

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине дроны российские самолеты новости Украины война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Ермак рассказал о подготовке встречи Зеленского с Трампом и назвал сроки

Ермак рассказал о подготовке встречи Зеленского с Трампом и назвал сроки

17:53Украина
Принуждение к миру: команда Трампа готовит жесткие санкции против РФ - Bloomberg

Принуждение к миру: команда Трампа готовит жесткие санкции против РФ - Bloomberg

17:25Мир
Инаугурация Трампа 2025: точная дата, где смотреть и как пройдет главное событие

Инаугурация Трампа 2025: точная дата, где смотреть и как пройдет главное событие

16:54Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 16 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 января: что происходит на фронте (обновляется)

Алла Пугачева публично обратилась к мужу Кристины Орбакайте - причина

Алла Пугачева публично обратилась к мужу Кристины Орбакайте - причина

Чем заменить яйцо в фарше: лучшие альтернативы для сочных котлет

Чем заменить яйцо в фарше: лучшие альтернативы для сочных котлет

Секрет из СССР раскрыт: почему на канистре для бензина три ручки - знают единицы

Секрет из СССР раскрыт: почему на канистре для бензина три ручки - знают единицы

Настя Короткая вернулась с детьми Беднякова в Киев - что произошло

Настя Короткая вернулась с детьми Беднякова в Киев - что произошло

Последние новости

18:05

Бойцы Азова взяли в плен эскимоса на Торецком направлении: что известно

18:00

Собаки, которые не "уживаются" дома: ветеринар назвал ТОП-4 популярные породы

17:53

Ермак рассказал о подготовке встречи Зеленского с Трампом и назвал сроки

17:47

Риторика Трампа кардинально изменится: чего ждать после инаугурации - ЯгунВидео

17:41

"Это конкретные вещи": Зеленский сказал, что нужно Украине для переговоров с РФ

Трамп будет делать ставку на силу, в ближайшие полгода переговоры с РФ невозможны – ЯременкоТрамп будет делать ставку на силу, в ближайшие полгода переговоры с РФ невозможны – Яременко
17:25

Принуждение к миру: команда Трампа готовит жесткие санкции против РФ - Bloomberg

16:54

Инаугурация Трампа 2025: точная дата, где смотреть и как пройдет главное событие

16:50

Четыре страны НАТО против приема Украины в Альянс: громкое заявление Зеленского

16:45

Поражение самолетов РФ реактивными дронами: у Украины может быть новый козырь

Реклама
16:43

Для Путина Покровск имеет значение стратегического уровня: генерал назвал важную деталь

16:42

Что может развалить Россию: генерал-майор СБУ назвал рецепт распада РФВидео

16:27

"Мы передадим привет": Зеленский пообещал ответ РФ за атаку по Киеву

16:26

Не все знают: сколько можно держать мокрую одежду в стиралке – точное время

16:21

Как нагреть комнату без обогревателя: 5 простых способов

16:11

Большой вклад: сколько средств потратила Украина на войну в 2024-м - Зеленский

15:57

Прилет по базе россиян: партизаны раскрыли детали мощного удара на югеВидео

15:52

РФ не удается достичь целей на фронте: Сырский заявил о тяжелой ситуации

15:30

Повторение событий 2020 года в Беларуси: известно, возможно ли падение ЛукашенкоВидео

15:09

Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве: детали

14:59

Киркоров неожиданно покаялся в грехах: что сделал путинист

Реклама
14:57

Почему унитазы обычно именно белого цвета: об этом не догадывается почти никто

14:49

Начало переговоров в 2025 году: когда могут закончиться бои на фронте в УкраинеЭксклюзив

14:48

Зачем на свадьбе кричат "Горько": что это значит на самом деле

14:41

Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Воронежской области РФ - Генштаб

14:41

Трамп может вести переговоры с Путиным за спиной Украины: дипломат назвал рискиВидео

14:40

Зеленский резко ответил Фицо насчет переговоров с Путиным и напомнил о покушении

14:34

5 бытовых приборов, которые мотают больше всего света

14:32

"Овца": сестры Шукшины публично собачатся за наследство

14:27

Шоумен-воин Макс Нелипа раскрыл подробности своей госпитализации

14:17

Украину атакует ранняя весна: названа дата резкого потепления

13:48

В Хмельницком мать выбросила новорожденного ребенка на помойку: детали

13:36

Трамп не заявил официально: дипломат назвал нюансы прекращения огня в Украине

13:35

РФ уничтожила важные объекты на Покровском направлении: в ВСУ раскрыли угрозы

13:34

"Незабываемые дни": Вера Брежнева опубликовала интригующий поцелуй

13:26

В центре Киева гремели взрывы: стали известны подробности атаки БпЛА РФ

12:53

Алла Пугачева публично обратилась к мужу Кристины Орбакайте - причина

12:53

"Это было разрушительно": Ева Лонгория в слезах рассказала про эвакуацию

12:53

"Массовая мобилизация" спасателей: в ГСЧС сделали важное заявление

12:45

РФ завершает аннексию Беларуси: в ISW предупредили о серьезных угрозах для мира

12:40

Мокрый снег и дождь накроют часть областей: где в Украине будут осадки

Реклама
12:24

Космос в обмен на мир: в The Hill узнали, что Трамп может предложить Путину

12:05

Десятки тысяч россиян уничтожены: Зеленский назвал потери РФ в Курской области

11:54

Настоящую видно сразу: как проверить икру на натуральность

11:53

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Быкам - негатив, Крысам - споры

11:52

Прекращение огня в Украине: Зеленский ответил, начались ли переговоры с Россией

11:45

"Ему нравится Путин": как симпатия Трампа к диктатору РФ заденет Украину - ЯгунВидео

11:42

В России прогремели взрывы: атакован один из ключевых объектов ВПК - ЦПД

11:27

Маша Машкова в очередной раз унизила отца-путиниста

11:17

Фантастически быстрый рецепт: удивительно вкусная намазка за 5 минутВидео

11:14

В Украину идут морозы в -10: синоптики назвали самые холодные дни

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять