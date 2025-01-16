Поражение самолетов РФ реактивными дронами: у Украины может быть новый козырь

По словам эксперта, в Украине появляются реактивные дроны, сейчас заканчиваются их испытания.

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В Украине появляются реактивные дроны / коллаж: Главред, фото: Википедия, tro.mil.gov.ua

Главное из заявления эксперта:

Украина сможет поражать самолеты РФ реактивными дронами

Сейчас россияне успевают поднимать их в воздух

Уже скоро Украина сможет поражать самолеты страны-агрессора России реактивными дронами, которые сейчас проходят испытания. Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире Киев24.

Он отметил, что сейчас украинским дронам не удается уничтожать самолеты на аэродромах РФ, поскольку россияне успевают поднимать их в воздух.

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Говоря об ударах Украины по аэродрому "Энгельс" в РФ, эксперт добавил, что россияне его хорошо защищают, потому что это основная база стратегической авиации.

По его словам, на поверхности этой базы мало что есть, она организована так, что все взрывоопасные вещи, в частности ракеты и другие снаряды, находятся под землей.

"Самолеты не под землей. Но пока нашими дронами мы долетаем, они успевают подняться в воздух. Вопрос сейчас только в скорости наших дронщиков. Но уже появляются реактивные дроны, заканчиваются испытания. Скоро будем видеть", - подчеркнул Криволап.

По его мнению, также будет возможность поражать самолеты баллистическими ракетами, когда они появятся в большом количестве.

Удары по территории РФ - что известно

Как сообщал Главред, 14 января украинские дроны поразили по меньшей мере два резервуара Саратовского нефтеперерабатывающего завода. НПЗ, по которому был нанесен удар, расположен недалеко от авиабазы стратегической авиации "Энгельс", где расположены Ту-95 и Ту-160, которые российская армия систематически использует для обстрелов территории Украины.

Также известно, что Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам россиян. Были поражены цели на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине России. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и республике Татарстан.

Кроме того, 10 января ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

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Кто такой Константин Криволап? Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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