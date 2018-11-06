Чего украинцам ждать от Черной пятницы в этом году

Черная пятница в магазине Roshen / strana.ua

До Черной пятницы – которая, как день рождения, бывает лишь в году – осталось всего 16 дней.

В 2018 году день массовых распродаж – Черная пятница-2018 – выпала на 23 ноября. Скидки от 60% до 70% украинцам уже пообещали "Розетка", lamoda.ua, Bonprix, Comfy, Moyo.ua, "Эльдорадо", "Фокстрот" и другие интернет-магазины, представленные на территории страны. Порадуют скидками и бутики в торговых центрах, а также простые невиртуальные магазины.

Читайте такжеПодорожание газа, новые тарифы и паспорта: что меняется для украинцев в ноябреПричем Черная Пятница в пятницу только начинается, а вот длиться она может несколько дней, даже целую неделю. К примеру, Черная пятница на Aliexpress начнется 23 ноября в 09:00 по киевскому времени и продлится три дня – до 25 ноября. Здесь обещают скидки на все группы товаров до 90%.

Как подготовиться к Черной пятнице, чтобы не упустить свою выгоду и не поддаться на уловки магазинов – читайте в нашем следующем материале.

Ранее Сеть возмутило видео драки из-за скидок в российском магазине. Инцидент произошел в городе Оренбург. "*баный стыд! *БАНЫЙ,С*КА,СТЫД! И *БАНЫЙ БЕСПРОСВЕТНЫЙ П*ЗДЕЦ!" − бурно, обильно и матерно вознегодовал пользователь ReshateL'.