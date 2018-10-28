"*баный стыд и беспросветный п*здец": Сеть возмутило видео драки из-за скидок в российском магазине

Драка / Скриншот из видео

В российском городе Оренбург посетители одного из магазинов устроили перепалку с потасовкой из-за скидок на сушилки для белья.

Видео инцидента было опубликовано на странице сообщества "Четкий ТАСС" в сервисе микроблогов Twitter. В ролике четко видно, как покупатели ругаются, толкаются и дерутся, стремясь выхватить дешевый товар.

"*баный стыд! *БАНЫЙ,С*КА,СТЫД! И *БАНЫЙ БЕСПРОСВЕТНЫЙ П*ЗДЕЦ!", − бурно, обильно и матерно вознегодовал пользователь ReshateL'.

"Рожденные в СССР", − констатировал пользователь Mikeoz‏.

"Они же в начале 90-х за жрачку бились. Ни хрена не меняется", − резюмировал пользователь Gel.‏

"На самом деле это наглядный пример насколько народ обнищал, что из-за какой-то ср*ной сушилки такая потасовка...печаль", − dovzhenkoaa‏

"Так и до Северной Кореи недалеко. В плане товаров мы их уже догнали", − не без грусти подытожил пользователь "Зубастый и прекрасный".

- Жители Оренбурга устроили потасовку в одном из местных супермаркетов, объявившем скидки на сушилки для белья. Покупатели ругались, толкались и дрались в стремлении выхватить дешевый товар.



Вот это по-нашему! pic.twitter.com/cpuMlzUI23 — Чёткий ТАСС (@ChetkiyTASS) October 27, 2018

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети россиян "покорежило" из-за видео с мужчиной, написавшем "лжец" на путинском билборде.