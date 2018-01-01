Разбегайтесь москали — бандеры уже близко. В Сети тролят россиян днем рождения проводника ОУН

В первый день нового года пользователи социальных сетей поглумились над жителями России, поздравляя их с днем рождения проводника ОУН Степана Бандеры.

Украинцы решили напомнить россиянам, что 1 января 1909 года родился Степан Бандера.

"И в России сегодня отмечают. С праздником, русские люди", — пишут пользователи соцсети Facebook.

Также подписчики смеются над жителями Сахалина, где в Новый год сгорела главная елка.

"На Сахалине уже проходит факельное шествие на честь дня рождения Степана Андреевича Бандеры. Слава Украине!", — отмечают они.

Напомним, 1 января, в 109-ю годовщину со дня рождения Степана Бандеры украинские националисты проведут свое традиционное факельное шествие.