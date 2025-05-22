Никита Пресняков воссоединился с семьей отца-путиниста - причина

Вы узнаете:
- Никита Пресняков отправился в отпуск
- С кем он проводит время
Российский певец Никита Пресняков, который уехал из РФ жить в США в начале полномасштабной войны в Украине, встретился с младшим братом.
Отметим, отец Никиты – путинист Владимир Пресняков сейчас в браке с певицей Натальей Подольской и пара воспитывает двоих сыновей. Певец же родился в первом браке путиниста с Кристиной Орбакайте.
На своей странице в соцсетях Никита показал фото с отдыха, на котором он позировал в лодке вместе с младшим братом, но не указал, где они находятся.
"Когда старший брат присоединяется к поездке, это всегда время приключений", - отметил артист.
Напомним, Никита хоть и уехал из России вместе с женой, но таки не высказал свою позицию насчет войны в Украине, также он часто посещает концерты и бывает в компании артистов, которые признаны иноагентами в стране-оккупанте.
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Никита Пресняков - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.
А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.
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Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
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