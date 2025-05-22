Никита Пресняков воссоединился с семьей отца-путиниста - причина

Никита Пресняков увиделся с родственниками.

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Никита Пресняков - отдых с родственниками / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Никита Пресняков

Вы узнаете:

Никита Пресняков отправился в отпуск

С кем он проводит время

Российский певец Никита Пресняков, который уехал из РФ жить в США в начале полномасштабной войны в Украине, встретился с младшим братом.

Отметим, отец Никиты – путинист Владимир Пресняков сейчас в браке с певицей Натальей Подольской и пара воспитывает двоих сыновей. Певец же родился в первом браке путиниста с Кристиной Орбакайте.

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На своей странице в соцсетях Никита показал фото с отдыха, на котором он позировал в лодке вместе с младшим братом, но не указал, где они находятся.

Никита Пресняков с младшим братом / фото: скрин instagram.com, Никита Пресняков

"Когда старший брат присоединяется к поездке, это всегда время приключений", - отметил артист.

Никита Пресняков с женой / фото: instagram.com, Никита Пресняков

Напомним, Никита хоть и уехал из России вместе с женой, но таки не высказал свою позицию насчет войны в Украине, также он часто посещает концерты и бывает в компании артистов, которые признаны иноагентами в стране-оккупанте.

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Никита Пресняков - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

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