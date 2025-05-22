Нельзя исключать чудо: Розумный оценил шансы на прекращение огня в Украине

То, что происходило с момента инаугурации Трампа, могло быть спектаклем.

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Будет ли прекращение огня - прогноз Максима Розумного / Главред, 38 отдельная бригада морской пехоты

Вы узнаете:

Каковы шансы на перемирие в ближайшее время

Пойдет ли РФ на какие-то радикальные решения

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный оценил шансы на то, что в ближайшее время будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

По его прогнозу, никаких кардинальных решений Москва принимать не будет.

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"Поэтому в ближайшее время прекращения огня, даже временного, не будет", - сказал Розумный в комментарии Главреду.

При этом политический эксперт добавил, что всегда есть определенная вероятность чуда.

"Поэтому мы не можем полностью исключать вариант того, что все, что происходило с момента инаугурации Трампа, было спектаклем, разыгранным по сложной драматургии, а на самом деле стороны уже давно договорились о завершении войны и сейчас просто формируют для этого дипломатически-информационные декорации. Но эта вероятность крайне низкая, не более 5-10%", - считает Розумный.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, Папа Римский Лев XIV готов к проведению в Ватикане следующего раунда переговоров между украинской и российской сторонами.

Ранее президент США Дональд Трамп также сказал, что готов "отойти" от переговоров по прекращению войны России против Украины в том случае, если не будет достигнут прогресс.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что сроков заключения мирного соглашении между Россией и Украиной нет. Процесс находится на начальной стадии. По его словам, сейчас планируется обмен проектами документов между Киевом и Москвой. Каждая сторона будет готовить свои варианты, после чего должны начаться сложные переговоры по согласованию единого текста.

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Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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