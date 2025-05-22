Украинский комедийный актер получил паспорт России

Александр Ревва получил паспорт террористической России.

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Ревва стал гражданином РФ / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

Что известно о получении паспорта Реввой

Что говорит путинистка Поплавская

Донеччанин по происхождению, комик Александр Рева, который не общается со своей матерью, оголтелой путинисткой из Донецка, получил паспорт террористической России.

Как пишут российские пропагандисты, Ревва никак не прокомментировал получение паспорта агрессора. Зато включилась оголтелая путинистка, "актриса" одной роли, Яна Поплавская.

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Александр Ревва / скриншот YouTube

"Родившийся в Донецке Александр Ревва получил российское гражданство — свидетельствуют документы. Как следует из документов, он указал гражданство РФ в юридических документах в начале мая 2025 года. Так он еще и не гражданин России был все это время?! И после всего ему дали гражданство?! А кто принимал решение?" — удивляется путинистка.

Александр Ревва / alexander-revva.com

Отметим, что артист никак не комментировал военное вторжение России в Украину. Вначале войны он якобы выехал за границу, но потом все же вернулся в Россию. Он продолжает выступать в террористической Москве

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