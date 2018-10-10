"Самое время бежать за баксом": названы самые опасные месяцы для гривны

Избежать дальнейшей девальвации у гривны не выйдет / 1zoom.ru

Любая девальвация имеет периоды падения и периоды роста курса – и на данный момент гривна демонстрирует стабилизацию котировок. Однако хорошие времена для украинской нацвалюты не продлятся долго, заверил финансовый эксперт Алексей Кущ.

"То, что девальвация гривны продолжится, не вызывает сомнений", – рассказал Кущ в эксклюзивном комментарии "Главреду".

По его словам, самыми сложными месяцами для гривны станут январь и февраль 2019 года, хотя падение начнется еще с декабря. По самым благоприятным прогнозам, гривна в этот период будет стоить 29,5 грн/$.

"Это если не подключатся никакие неблагоприятные факторы – как то отказ МВФ от дальнейшей финансовой поддержки Украины или проседание сырьевых рынков из-за санкций США против Китая", – уточнил финансовый аналитик.

Читайте такжеУкраинские бизнесмены спрогнозировали курс доллара в 2019-мЕсли же вмешаются негативные факторы, то в этом случае НБУ и Минфин рассматривают курс гривны к доллару даже на уровне 40 грн/$ и 36 грн/$ соответственно. Правда, это – максимальная глубина падения гривны, уточнил Кущ, хуже быть не должно, не в ближайшем году, по крайней мере.

"Почему у нас сейчас все так относительно хорошо с курсом? Просто ситуация на рынках стабильная (имеются в виду цены на зерно и металл), банковский сектор благодаря жесткому присмотру регулятора на курс не давит, резких выплат Госказначейства по возмещению НДС (что также могло бы спровоцировать спрос на валюту – ред.) тоже нет. Отсюда и отсутствие резких валютных скачков", – пояснил эксперт.

Однако избежать дальнейшей девальвации у гривны все равно не выйдет, заверяет он. "Причин для долгосрочного оптимизма нет", – констатирует Кущ.

И советует всем, кто желает запастись валютой – делать это в самое ближайшее время: "Сейчас самый благоприятный период купить доллары. Дешевле уже не будет. Если курс и просядет – то на сущие копейки".

Ранее сообщалось, что в Украине курс доллара на этой неделе, с 8 по 14 октября, будет снижаться до отметки около 28 грн/$ (9 числа он стоил 28,09 грн/$).