Когда начнется перемирие между РФ и Украиной: названо условие

Длительность перемирия будет зависеть от поведения обеих сторон - и России, и Украины.

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Перемирие может нарушить как Россия, так и Украина / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, 22-я отдельная механизированная бригада

Вы узнаете:

Когда может начаться прекращение огня

Как долго продлится перемирие

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач спрогнозировал, когда в войне России Украины будет объявлено прекращение огня и как долго оно может продлиться.

Во время интервью Главреду Горбач заявил, что прекращение огня возможно "когда закончатся патроны", а как долго оно может продлится - спрогнозировать довольно сложно. По его словам, все будет зависеть от поведения обеих сторон.

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"Если внутренние процессы в России или Украине будут ослаблять позиции одной из сторон, то противник, вероятно, попытается этим воспользоваться для возобновления боевых действий или новых захватов", - считает Горбач.

"С другой стороны, может быть и попытка с нашей стороны освободить оккупированные территории. Это также возможно, если внутри РФ что-то произойдет и ей будет не до войны", - добавил эксперт.

Пункты плана победы Украины / Инфографика: Главред

Когда закончится война в Украине - последние новости

Война в Украине может закончиться уже в 2025 году мирными переговорами. Об этом сообщает обозреватель The New York Times Джулиан Барнс. На то, что 2025 год станет годом переговоров, указывает численность войска и проблемы с мобилизацией как в Украине, так и в России.

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что мирного плана команды Дональда Трампа для завершения войны с Россией пока не существует. По его словам, Украина не получала никаких конкретных документов по этому вопросу, однако существуют различные мнения и позиции, которые обсуждаются.

На встрече 18 декабря в Брюсселе европейские лидеры, генсек НАТО и президент Украины Владимир Зеленский обсудят возможные форматы завершения войны и потенциальное создание европейской миротворческой миссии в Украине.

Тем временем лидер партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Тино Хрупалла выступил с призывом к правительству ФРГ признать победу России в войне против Украины. В частности, политик утверждает, что "Россия выиграла эту войну".

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Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

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