Креативный новогодний декор: лучшие идеи новогодних украшений-2019

Приближается Новый год-2019. Нас ждет год Желтой Земляной Свиньи (Кабана) по восточному календарю.

Полки магазинов уже ломятся от украшений для елок. При этом цена на самый дешевый набор пластиковых елочных игрушек стартует от 30 грн. Одна стеклянная игрушка обойдется в 40 грн, а новогодние украшения для дома из дерева или фетра – от 50 грн.

Новогодние украшения, сделанные своими руками, купить можно в магазинах хендмейда не менее чем за 100 грн.

Кроме того, в мире появился новый новогодний тренд-2018-2019: готические черные елки с шарами и гирляндами. Для контраста дизайнеры рекомендуют украшать такую лесную красавицу белыми аксессуарами.

Читайте такжеКрасивый новогодний маникюр: как лучше всего накрасить ногти на Новый год-2019Если для вашего бюджета новогодние украшения для дома купить – слишком дорого, то можно сделать новогодние украшения из бумаги или других подручных материалов, то есть новогодние украшения-2019 своими руками: фото и видео мы для вас уже подобрали.

Если решите сделать новогодние декорации своими руками, то главное тут – не сдерживать свою фантазию.

А сделанными своими руками большими елочными игрушками можно украшать не только елку, но и комнату: развесить на окнах или на люстре, протянуть веревку – и сделать прелестную оригинальную новогоднюю гирлянду.

Ранее синоптики дали прогноз, будет ли Новый год-2019 в Украине со снегом. Первая половина зимы будет холоднее, чем вторая.

Напомним, украинским каналам грозят санкциями за попсу РФ на Новый год. Вячеслав Кириленко предложил телеканалам "подчистить" собственную программную сетку.