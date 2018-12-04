Лишим лицензии: украинским каналам грозят санкциями за попсу РФ на Новый год

4 декабря 2018, 09:59

Вячеслав Кириленко предложил телеканалам "подчистить" собственную программную сетку.

Киркоров, Басков
За трансляцию артистов из "черного списка" каналам грозят санкциями

Украинские каналы, которые будут транслировать на новогодние праздники выступления артистов из "черного списка", могут лишить лицензии на вещание, заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

"Каналы, которые захотят транслировать людей из „черного списка" — то есть лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности — то они уже на следующий день попадут под санкции. И Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания будет к таким каналам применять сначала штрафы, а потом, возможно, лишение лицензий", — подчеркнул чиновник в эфире Прямого.

В правительстве надеются, что накануне праздников телеканалы сами смогут "подчистить" собственную программную сетку.

"Поэтому всех желающих крутить тех, кто ненавидит Украину и прямо против нас выступает, а значит за то, чтобы убивали украинцев и в дальнейшем, надо предупредить о том, что потом они будут нести ответственность согласно действующему законодательству.

Крутите украинское — оно очень хорошее, качественное и популярное!" — добавил Кириленко.

Напомним, ранее Кириленко предложил лишать гражданства оппозиционных депутатов Рады.

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