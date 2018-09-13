В Кабмине предложили лишать гражданства оппозиционных депутатов Рады

Вячеслав Кириленко / УНИАН

Ряд депутатов фракции Верховной Рады "Оппозиционный блок" нужно лишить гражданства, заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

"Оппоблок" требует отставки Климкина за чёткую позицию по Крыму. Напротив, уже давно пора лишить украинского гражданства некоторых деятелей "Оппоблока" за антигосударственную деятельность, разжигание межконфессиональной вражды и работу против территориальной целостности Украины", — написал Кириленко в Twitter.

Напомним, ранее Климкин заявил о том, что Украина не собирается подписывать никаких контрактов на поставки воды в аннексированный Крым - даже после экологической катастрофы в Армянске.

Напомним, жители Армянска, где расположен завод, продолжают жаловаться на ухудшение самочувствия, едкий запах в воздухе, першение в горле, особенно в вечернее время после выбросов, которые произошли в ночь с 23 на 24 августа.

Местные жители сразу после ухудшения экологической ситуации начали уезжать вместе с детьми.