"Травят население": оккупированный Армянск накрыло химическим выборосом

Армянск задыхается в облаке химических веществ / ИС

В оккупированном Крыму произошла очередная экологическая катастрофа, предположительно химический выброс - так, жители Армянска жалуются на то, что их травят неизвестным химическим веществом, которое чувствуется в воздухе.

"В Армянске за сутки металлические предметы покрылись ржавчиной. У людей в горле першит,появилась слабость,а кожа покрывается сыпью. Одни думают, что произошел выброс на Титане, другие - что на Содовом заводе в Красноперекопске", - сообщил блогер КРЫМский бандеровец в Twitter.

Крым. Оккупанты травят жителей Джанкойского района. Вторые сутки район укутан непонятным смогом с химическим запахом. Сегодня вообще нечем дышать, у людей паника. Оккупанты молчат, а ватники жалуются, что то постоянно летают вертолеты, а когда нужна помощь - все испарились pic.twitter.com/JCYm9bbjc3 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 20 августа 2018 г.

Армянском дело не ограничивается - местные жители уже несколько дней бьют тревогу из-за химических "облаков", которые окутывают крымские города. А в это же время оккупационные "власти" цинично заявляют, что выбросы с заводов стали меньше, чем "при Украине".

Пользователи указали на опасность и озвучили неутешительные последствия: "Похоже на хлор. Может вызвать смерть от отека легких", "Да, похоже легким кранты!!!", "Кислота. Работники завода должны знать, что к чему", "Травят население" - пишут пользователи в комментариях.

Комментарии / Скриншот

Комментарии / Скриншот

Напомним, в Крыму русло одной из крупнейших рек полностью пересохло.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Крыму решили орошать поля канализационными стоками.