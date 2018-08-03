Засуха в Крыму: русло одной из крупнейших рек полностью пересохло, видео

В аннексированном Россией Крыму полностью пересохло русло одной из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу.

По данным местного блогера Заремы Сеитаблаевой, русло Биюк-Карасу пересохло у села Карасевка выше Белогорского водохранилища.

"Теперь понятно, почему запасы Тайганского и Белогорского водохранилищ были исчерпаны еще 5 июля, и сброс воды из них остановили. Ведь без притока воды из Биюк-Карасу водохранилище остается без источников питания", — сказано в сообщении.

При этом дно водохранилища теперь зарастает травой. Уже вторую неделю в аннексированном Крыму идут ливни – и лишь это спасает его от полного высыхания. Но дожди не в силах пополнить водоем с таким масштабным зеркалом, влаги испаряется больше, чем приходит с осадками. А впереди жаркий август, потому Белогорское водохранилище может полностью высохнуть.

В то же время, полезного объема воды в водохранилище не осталось. Почти уничтожена биосистема водоема, формировавшаяся десятилетиями.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму решили орошать поля канализационными стоками.