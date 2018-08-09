«Возвращение к естественному состоянию»: у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму

Крым страдает от отсутствия влаги / Крым.Реалии

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил о том, что заявления России о проблемах с водой в аннексированном Крыму являются пропагандой РФ для того, чтобы Украина возобновила поставки воды на полуостров.

"У нас есть очень большое количество полезных идиотов и проплаченных людей, которые ходят по Украине – блогеры и, к сожалению, отдельные должностные лица – и рассказывают об ужасной экологической катастрофе. Уважаемые, там по определению нет экологической катастрофы, потому что Северокрымский канал – это искусственное сооружение. Это не природный объект. Если мы даже представим, что там изменилась ситуация со средой. Это просто возвращение к естественному состоянию. Уважаемые, не рассказывайте нам об экологической катастрофе", - подчеркнул он в эфире телеканала "Прямой".

Он также перечислил экономические проблемы государства-агрессора из-за перекрытия поставки воды из Украины.

"Если Россия там не может заниматься товарным животноводством и выращиванием твердых сортов пшеницы – я от этого проблемы не чувствую. Если Россия сегодня не может на предприятиях Северного Крыма разворачивать производство товаров двойного значения – извините, а это в частности титан для ядерных лодок и это в том числе продукция, которая является составляющей химического оружия – я от этого проблем не испытываю. И если отдельные украинские "правозащитники" от этого испытывают проблемы, то пусть их испытывают там, где они должны быть, а не с нами – с теми, кто освобождает полуостров. А он будет освобожден", - отметил Бабин.

Напомним, в Крыму русло одной из крупнейших рек полностью пересохло.

Кроме того, ранее сообщалось, что в Крыму решили орошать поля канализационными стоками.