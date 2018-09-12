Украина не будет поставлять воду в Крым даже после экологической катастрофы - Климкин

Климкин опроверг информацию о возможном начале поставок воды в Крым с украинской территории / УНИАН

Украина не собирается подписывать никаких контрактов на поставки воды в оккупированный россиянами Крым - даже после экологической катастрофы в Армянске.

"На оккупированную территорию вода по контракту, где написано "Крым, Россия", никогда поставляться не будет", - заявил министр иностранных дел Павел Климкин, пишет "Укринформ".

Климкин отметил, что Россия использует вопрос экологии и катастрофу в Армянске для манипуляций.

"Сейчас Россия пытается использовать эту ситуацию (экологическую катастрофу в Армянске – прим.ред,) для раскрутки, в том числе на международных площадках, вопроса непоставки воды на оккупированную территорию, чего мы по определению никогда не будем делать, но раскручивать эту проблему не с точки зрения международного права, а вроде бы заворачивая это в гуманитарную обертку. Мы прекрасно знаем про все фейковые планы якобы построить это водоснабжение. Мы этого сделать никогда не позволим", - заверил министр.

Напомним, жители Армянска, где расположен завод, продолжают жаловаться на ухудшение самочувствия, едкий запах в воздухе, першение в горле, особенно в вечернее время после выбросов, которые произошли в ночь с 23 на 24 августа.

Местные жители сразу после ухудшения экологической ситуации начали уезжать вместе с детьми.