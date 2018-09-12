"Крымский Чернобыль": в сети опубликовали пугающие фото местности вокруг завода "Титан"

В сети опубликовали фотографии завода "Крымский Титан", сделаные при помощи дрона.

Снимки опубликованы странице Dronarium в социальной сети Facebook.

"На фото – завод, отравляющий все живое вокруг на десятки километров из-за аварии. Его называют "крымским Чернобылем", – говорится в описании к фото.

На снимках видно, что завод работает, при этом авторы уточнили, что снимки сделаны 8 сентября, а завод был остановлен на следующий день, 9 сентября.

На фотографиях видны последствия химических выбросов: осадки отравляющих веществ, из-за которых земля поменяла цвет, так же явно заметно, что речка из-за попадания химикатов окрасилась в красный цвет.

"Тут настоящий ад": жители Армянска рассказали о ситуации в городе

Напомним, жители Армянска, где расположен завод, продолжают жаловаться на ухудшение самочувствия, едкий запах в воздухе, першение в горле, особенно в вечернее время после выбросов, которые произошли в ночь с 23 на 24 августа.

Местные жители сразу после ухудшения экологической ситуации начали уезжать вместе с детьми.