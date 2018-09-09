Завод "Крымский титан" полностью остановлен

"Крым. Реалии"

Завод "Крымский титан", где в ночь с 23 на 24 августа произошел выброс химических веществ, полностью остановил производство.

Об этом заявил депутат Госдумы РФ от аннексированного Крыма Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

"Последняя печь остановлена днем в воскресенье", - заявил Шеремет, отметив, что завод возобновит работу после модернизации и инвентаризации технологического процесса производства.

Жители Армянска, где расположен завод, продолжают жаловаться на ухудшение самочувствия, едкий запах в воздухе, першение в горле, особенно в вечернее время после выбросов, которые произошли в ночь с 23 на 24 августа.

Подконтрольные Кремлю "власти" Крыма заявили, что причиной выбросов вредного вещества на севере полуострова являются жара и длительное отсутствие осадков.

По данным исследований, причиной загрязнения являются испарения содержимого кислотонакопителя, используемого "Крымским титаном".