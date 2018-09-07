Экологическая катастрофа в Армянске: в Херсонской области эвакуируют тысячи детей

Жители Херсонщины страдают от химических выбросов / Reuters

Из сел Херсонской области, находящихся на границе с оккупированным Крымом, эвакуируют 1885 детей, которых направляют в оздоровительные лагеря.

А люди, проживающие в зоне влияния выбросов завода "Крымский Титан" в Армянске, страдают от ядовитых химикатов, жалуются на головную боль, слезотечение и першение, говорится в материале ТСН.

Местные жители рассказывают, что у детей наблюдается отдышка, тяжелое дыхание, головокружение, головная боль.

"Дует кислотой и утром дымка становится такая ужасная, дышать нечем", - рассказывает жительница села Преображенка Татьяна Иванова.

Местные отмечают, что во рту ощущается горький привкус, горло "печет и дерет".

Кроме того, все вокруг покрывает масляная пленка, металлические предметы ржавеют и покрываются зеленой поволокой.

Жители от загрязнения спасаются проверенным способом: все моют содовым раствором, а единственная надежда людей, которые остались в зоне поражения - что изменится ветер.

При этом в Минздраве отмечают, что уровень вредных веществ на Херсонщине не превышен. В то же время глава области уверяет, на деревьях и растениях сел вблизи Крыма норма превышена в 6-10 раз.

Напомним, ранее жители крымского Армянска жаловались на плохое самочувствие, выход из строя бытовой техники и непонятный жирный "налет" на поверхностях предметов.

Позже "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что причиной загрязнения воздуха стал завод "Крымский титан".

Работу предприятия решили приостановить, а детей с матерями начали эвакуировать из Армянска. Жители города называют проиходящее "настоящим адом".

А в Крыму заговорили о возможности новых выбросов на химзаводе в Армянске.