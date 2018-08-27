Экологическая катастрофа в Крыму: жители Армянска в панике

Армянск страдает от выбросов химпредприятий / ИС

Жители Армянска в аннексированном Россией Крыму массово жалуются на плохое самочувствие, выход их строя техники из-за ржавления металлических деталей и непонятный жирный налет на всех поверхностях.

"Это катастрофа. Оккупанты молчат. Все в ржавчине ― и на улице, и в квартирах. На асфальте в городе жирный налет. Техника выходит из строя. У людей упадок сил, начались аллергические реакции. Уже несколько дней продолжается", - сообщает о ситуации в Twitter блогер Крымский Бандеровец.

Местные жители жалуются на запах кислоты, ржавчину на предметах, даже из нержавейки – от строительных инструментов и автомобильных радиаторов до кухонной мебели и столовых принадлежностей.

Новости Крымнаша. Выпуск #1379 за 26.08.2018 "Чернобыль в Армянске" https://t.co/k646W5LDdz Экологическая катастрофа в Армянске??? (фото и видео), деградация медицины, банковская (трехлитровая) система... pic.twitter.com/VsVsNczVOO — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 26 августа 2018 г.

Крымские СМИ сообщают, что выбросы осуществляет завод "Титановые инвестиции" (бывший "Крымский Титан"), который выпускает диоксида титана. Однако пророссийская власть полуострова отчиталась о снижении загрязнения окружающей среды. По информации местного телевидения, в составе возможных выбросов — диоксид азота, диоксид серы, окись углерода, серная кислота, фтористый водород, хлористый водород, аммиак, формальдегид, хлор, бром.

"Ключи, вентиляционные решётки и даже хлебницы. Утром 24 августа жители Армянска обнаружили, что металлические предметы за ночь покрылись странной липкой ржавчиной. В приграничном городе уверены – это выбросы с завода "Крымский титан" (ООО "Титановые инвестиции")", - сообщает от происходящем издание Примечания.ру.

Как ранее сообщалось, масштабная засуха в аннексированном Россией Крыму стала причиной необратимой экологической катастрофы.